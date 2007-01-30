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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

/ توطئه علیه مایکروسافت! /

دشمنان مایکروسافت ممنوعیت ورود ویستا به اتحادیه اروپا را خواستار شدند

دشمنان مایکروسافت ممنوعیت ورود ویستا به اتحادیه اروپا را خواستار شدند

ویندوز ویستا در حالی روانه بازار می شود که رقبای مایکروسافت در توطئه ای جدید علیه این شرکت ممنوعیت استفاده از این ویندوز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف متشکل از برگترین دشمنان (!) شرکت مایکروسافت با اعلام چنین درخواست بی سابقه ای، مانع جدیدی بر سر راه آغاز فروش جهانی ویستا ایجاد کرده اند.

ائتلاف متشکل از IBM، نوکیا،Sun Microsystems، Adobe، Oracle و Red Hat سال گذشته درخصوص تلاش مایکروسافت برای وارد ساختن ویستا به بازار نرم افزاری جهان و به طبع آن از بین بردن رقبای جهانی اش، به شدت معترض بودند و اکنون خواستار ممنوعیت ورود این ویندوز نوپا به اروپا شده اند.

این شرکت ها معتقدند که مایکروسافت در نظر دارد تاXAML را برای انتشار مطالب اینترنتی جایگزین برنامه HTML کند و این موضوع به نظر می رسد که به مذاق کارشناسان این شرکت ها خوش نیامده است.

این برنامه به نرم افزارهای ویندوز وابسته است و آن موقع است که جنگی میان آن و برنامه ای همچون Linux شکل گیرد. این ائتلاف مدعی شده است که ویستا نخستین گام استراتژی مایکروسافت برای گسترش حاکمیتش بر اینترنت است.

بر اساس گزارش این کویر، در همین خصوص یک سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که این کمیسیون هنوز هیچ نظری در خصوص ویستا ندارد و قرار است که در روز جمعه به این شکایت رسیدگی شود.

کد مطلب 440694

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