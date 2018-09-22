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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از ۴ مهرماه برگزار می شود

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از ۴ مهرماه برگزار می شود

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی مجارستان روزهای ۴ تا ۱۵ مهرماه در خانه کشتی عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مسلم نادری خادم (خراسان رضوی) رضا خدری (البرز) محمد حسینوند (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران)
۶۳ کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران) میثم دلخانی (فارس)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمد الیاسی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) برومند اصلان (مرکزی) اصغر عالی محمدی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) محمدعلی گرایی (فارس) سیاوش دوستاریان (لرستان)
۸۲ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) سعید عبدولی (خوزستان) کیوان رضایی (فارس)
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران) ایمان انصاری (تهران) عباس مهدی زاده (اصفهان)
۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) علی اکبر حیدری (قم) امیرحسین حسینی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) بهنام مهدی زاده (تهران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: محمدعلی چمیانی –مهرزاد اسفندیاری فر-  داود گیل نیرنگ- داود اخباری
ماساژور: محمد علیزاده
مدیر فنی: احد پازاج
سرپرست: سید موسی طباطبایی

رقابت های جهانی کشتی روزهای ۲۸ مهر تا ۶ آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

کد مطلب 4407015

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