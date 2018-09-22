اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از ۴ مهرماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: مسلم نادری خادم (خراسان رضوی) رضا خدری (البرز) محمد حسینوند (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران)
۶۳ کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران) میثم دلخانی (فارس)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمد الیاسی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) برومند اصلان (مرکزی) اصغر عالی محمدی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) محمدعلی گرایی (فارس) سیاوش دوستاریان (لرستان)
۸۲ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) سعید عبدولی (خوزستان) کیوان رضایی (فارس)
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران) ایمان انصاری (تهران) عباس مهدی زاده (اصفهان)
۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) علی اکبر حیدری (قم) امیرحسین حسینی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) بهنام مهدی زاده (تهران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: محمدعلی چمیانی –مهرزاد اسفندیاری فر- داود گیل نیرنگ- داود اخباری
ماساژور: محمد علیزاده
مدیر فنی: احد پازاج
سرپرست: سید موسی طباطبایی
رقابت های جهانی کشتی روزهای ۲۸ مهر تا ۶ آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.
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