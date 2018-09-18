واگذاری تراکم بدون تأمین پارکینگ در نسیم شهر غیرممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شوندی عصر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت شهروندان و سازندگان املاک در صورت تقاضای تراکم مازاد بر پروانه باید نسبت به تأمین پارکینگ برای کلیه واحدها اقدام کنند و پس از آن مراحل قانونی بر اساس ضوابط شهرسازی انجام خواهد شد.

شهردار نسیم شهر با اشاره به لزوم رعایت قوانین و مقررات توسط فعالان حوزه ساخت و ساز در شهر نسیم شهر بیان کرد: به منظور رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی متقاضیان تراکم مازاد در طبقات باید ابتدا پیش‌بینی تأمین پارکینگ برای کلیه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را در نقشه‌های معماری و وضع موجود انجام دهند و سپس درخواست خود را برای طی مراحل قانونی به شهرداری ارائه کنند.

شوندی در پایان با اشاره به لزوم برخورد با متخلفان حوزه ساخت و ساز در شهر نسیم شهر متذکر کرد: شهرداری به شدت با هرگونه تخطی و تخلف در زمینه ساخت و ساز فقط از طریق تخریب برخورد خواهد کر