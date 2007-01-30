بودجه انقباضی دولت مانع از افزایش اعتبارات بخش سلامت در سال آینده خواهد شد

دکتر حسین حسنی بافرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرانه درمان نیز 4300 تومان در نظر گرفته شده که با سرانه واقعی بسیار فاصله دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به تورم سال آینده و کسری بودجه ای که وزارت بهداشت هم اکنون با آن مواجه است ، می توان گفت که بودجه وزارت بهداشت برای سال 86 ، یک تا 2 درصد نیز رشد منفی داشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به بودجه کم برای بهداشت و درمان ، ممکن است مسئولان بتوانند کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را برای سال آینده در حد کنونی حفظ کنند اما به طور حتم نمی توان بر کیفیت آن افزود.

وی تصریح کرد: بودجه وزارت بهداشت و درمان برای سال آینده به حدی است که این وزارتخانه نمی تواند اجرای برنامه جدیدی را برای سال آینده شروع کند.

حسنی بافرانی ادامه داد: در سال گذشته 250 میلیارد تومان از مالیات سیگار وارداتی و داخلی یعنی بین 5 تا 10 درصد مالیات بر سیگار به دولت ارائه شد که بخشی از آن به وزارت بهداشت و سازمان تربیت بدنی اختصاص یافته بود که امسال از این اعتبار برای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی نیز استفاده می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در بودجه سال آینده برای سیستم ارجاع و پزشک و خانواده نیز اعتباری در نظر گرفته نشده ، در صورتی که اجرای این طرح از 2 سال قبل آغاز شده است.