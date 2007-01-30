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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۹

/ بررسی سرانه درمان و بودجه بهداشت سال 86 - 4 /

بودجه انقباضی دولت مانع از افزایش اعتبارات بخش سلامت در سال آینده خواهد شد

بودجه انقباضی دولت مانع از افزایش اعتبارات بخش سلامت در سال آینده خواهد شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به کلیات بودجه انقباضی دولت ، اعتبارات بخش سلامت و بهداشت و درمان افزایشی نخواهد داشت.

دکتر حسین حسنی بافرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرانه درمان نیز 4300 تومان در نظر گرفته شده که با سرانه واقعی بسیار فاصله دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به تورم سال آینده و کسری بودجه ای که وزارت بهداشت هم اکنون با آن مواجه است ، می توان گفت که بودجه وزارت بهداشت برای سال 86 ، یک تا 2 درصد نیز رشد منفی داشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به بودجه کم برای بهداشت و درمان ، ممکن است مسئولان بتوانند کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را برای سال آینده در حد کنونی حفظ کنند اما به طور حتم نمی توان بر کیفیت آن افزود.

وی تصریح کرد: بودجه وزارت بهداشت و درمان برای سال آینده به حدی است که این وزارتخانه نمی تواند اجرای برنامه جدیدی را برای سال آینده شروع کند.

حسنی بافرانی ادامه داد: در سال گذشته 250 میلیارد تومان از مالیات سیگار وارداتی و داخلی یعنی بین 5 تا 10 درصد مالیات بر سیگار به دولت ارائه شد که بخشی از آن به وزارت بهداشت و سازمان تربیت بدنی اختصاص یافته بود که امسال از این اعتبار برای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی نیز استفاده می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در بودجه سال آینده برای سیستم ارجاع و پزشک و خانواده نیز اعتباری در نظر گرفته نشده ، در صورتی که اجرای این طرح از 2 سال قبل آغاز شده است.

کد مطلب 440713

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