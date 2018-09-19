فردا آخرین مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، امیررضا شاهانی، رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باتوجه به درخواست های مکرر داوطلبان در خصوص تمدید مهلت ثبت نام، ویرایش رشته محل ها یا اضافه کردن سایر گروه های آزمایشی دوره های کارشناسی و کاردانی(پیوسته و ناپیوسته) پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲۹شهریور تمدید شد.

وی افزود: همچنین با پایان یافتن مهلت ثبت نام، ویرایش اطلاعات فردی، نوع دیپلم و معدل دیپلم برای داوطلبانی که در دوره های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کرده اند، فعال شده و تا ساعت ۲۴ جمعه ۳۰شهریور ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: این ویرایش شامل تمامی دوره های کارشناسی و کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته است.

شاهانی تاکید کرد : ویرایش اطلاعات فردی، نوع دیپلم و معدل دیپلم داوطلبان تنها یک نوبت امکان پذیر است و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد از اتمام مهلت ثبت نام واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.