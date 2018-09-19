بارش باران در گیلان/ هیئت های عزاداری تمهیدات لازم را اتخاذ کنند

مازیار غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش های پیش بینی هواشناسی، اظهار کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر تقویت تدریجی توده هوای خنک و بارشی در استان گیلان است.

وی با بیان اینکه با توجه این شرایط از شامگاه سه شنبه شاهد بارش باران، وزش باد و رگبار و رعد و برق در مناطق مختلف گیلان خواهیم بود، افزود: این شرایط تا روز پنجشنبه ادامه دارد.

سرپرست پیش بینی و هشدار هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه در این مدت دمای هوای استان نیز ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش می یابد، خاطرنشان کرد: این توده هوای به تدریج از اواخر وقت پنج شنبه تضعیف شده و انتظار می رود روز جمعه از استان خارج شود.

وی ضمن هشدار به شهروندان گیلانی و مسافران، گفت: با توجه به شدت بارش ها در بازه زمانی کوتاه احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها، رانش و لغزش زمین در برخی نقاط استان وجود دارد.

غلامی در ادامه به هیئت های عزاداری توصیه کرد با توجه به وزش باد نسبتا شدید در برخی از مناطق استان گیلان نسبت به استحکام داربست ها و سازه های ایجاد شده اقدام و با توجه به شدت بارش ها در ظهر روز عاشورا برای برپایی نماز ظهر عاشورا تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی با تأکید براینکه هرگونه تغییر در نقش های هواشناسی اطلاع رسانی خواهد شد، افزود: از شهروندان و مسافران درخواست می شود طی این مدت از استقرار در حاشیه رودخانه ها جدا خودداری کنند.

سرپرست پیش بینی و هشدار هواشناسی گیلان با اشاره به وضعیت دریا، گفت: طی این مدت دریا مواج و برای فعالیت های مرتبط نامناسب است.