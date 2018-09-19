پیام عاشورا باور دائمی به رحمانیت خداست/۴مانع در رفع مشکلات زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی شامگاه سه شنبه در جمع عزاداران حسینی هیئت رزمندگان اسلام با بیان اینکه آزمایش الهی هم در سختی و هم آرامش است، اظهار داشت: در سختی‌ها انسان به صبر آزمایش می شود و در آرامش به طور مثال با داشتن ثروت، بر سر دو راهی بخشیدن اموال خود به دیگران یا با مال‌اندوزی مورد امتحان قرار گیرد.

وی افزود: قضاوت انسانها معمولا این گونه است که در زمان راحتی و آسایش شکر خدا می‌گویند اما اگر سختی و مشکلات بر سر راه آنها قرار گیرد به ویژه اگر اشتباه اطرافیان بر این سختی بیفزاید منکر بسیاری از موهبات، رحمت الهی و حتی گاه خداوند می‌شوند.

باور به رحمانیت دائمی خداوند باید در وجود ما نهادینه شود

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رحمت عام خداوند شامل همه انسان‌ها و رحمت ویژه خداوند مختص مومنان است، بیان داشت: باید باور به رحمانیت دائمی خداوند در وجود ما نهادینه شود.

وی افزود: یکی از پیام های عاشورا این است که ارتباط خود را با خدا قطع نکنیم و محبت ما با پروردگار کم و زیاد نشود و بر این اساس باید به نوعی خودسازی کنیم که در شرایط مختلف مسیر زندگی کم نیاورده و همواره خداوند را ارحم الراحمین بدانیم.

آیت‌الله مهدوی به صبر حضرت ایوب در زمان رخ دادن مشکلات پی در پی و باور این پیامبر الهی به رحمانیت خداوند در همه شرایط اشاره و تاکید کرد: حضرت ایوب در برهه ای از زندگی خود در شرایط بسیار سختی قرار گرفت به نوعی که تمامی فرزندان و دارایی خود را از دست داد و در این شرایط سخت مردم نیز وی را تنها گذاشتند به نوعی که حضرت ایوب را با تصور غلط خود، دچار شده به عذاب الهی برمی شمرند.

حضرت ایوب در اوج بلا نیز معرفت شدیدی به خدا داشت

وی اضافه کرد: در این شرایط ارتباط حضرت ایوب با خداوند همچنان عارفانه و عاشقانه بود و خطاب به خداوند فرمود که تو ارحم الرحمین هستی و این یعنی ایشان در اوج بلا نیز معرفت شدیدی به خدا داشت.

امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: منشا سختی ممکن است ظلمِ ظالم یا سوء تدبیر مسئولان باشد اما صحبت ما در بحث فعلی درباره ریشه مشکلات نیست بلکه در ارتباط با یک نقصان وجودی است و اینکه در فراز و نشیب های زندگی چگونه‌ باید عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه امام حسین (ع) در قتلگاه فرمود «الهی رضا برضائک» و حضرت ایوب نیز در اوج سختی‌ها همچنان معرفت الهی نابی داشت، تاکید کرد: در یک نماد امروزی می‌توانیم به روزی اشاره کنیم که امام خمینی خبر شهادت فرزندشان را شنیدند و آن را از الطاف خفیه الهی دانستند.

ارتباط عاشقانه با خداوند در گرو معرفت وجودی است

آیت‌الله مهدوی با تاکید بر اینکه افرادی که معرفت وجودی آنها عظیم است چنین ارتباط عاشقانه‌ای با خداوند دارند، ابراز داشت: نیمی از دعای عرفه امام حسین (ع) تشکر از نعمات الهی است، امام حسین (ع) این گونه به خدا عشق می ورزد، در شرایطی که به خوبی می‌داند قرار است بزرگ ترین مصیبت عالم بر وی فرود آید.

وی با بیان اینکه امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه ثمالی می‌فرماید که «به فرض محال من را رد کنی از پیشگاه تو جایی نمی روم» اظهار داشت: این نوع معرفت به خدا یعنی در سختی‌ها نیز دست از حمایت رهبر جامعه و ولایت فقیه برنداشته و محکم بر سر آرمانهای خود بایستیم.

بسیاری از افراد در سختیها از چرخه ایمان فرو می‌افتند

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بسیاری از افراد در سختیها از چرخه ایمان فرو می‌افتند و اگر تقصیری از مسئولی ببیند مدام همین یک موضوع را دستاویز قرار داده و اصل نظام را زیر سوال می‌برند.

وی با بیان اینکه چنین افرادی به رهبری جامعه اعتماد ندارند، ابراز داشت: البته این موضوع تازگی ندارد و در تاریخ اسلام نمونه‌های مختلفی از آن را شاهد هسیتم به نوعی که بسیاری از افراد به امام حسن (ع) ایراد گرفتند که به چه دلیل صلح را پذیرفتی؟.

آیت‌الله مهدوی بیان داشت: باید به این نکته توجه کنیم که قطعا سختی‌هایی در زندگی هر فرد وجود دارد اما قضاوت ما نسبت به خدا نباید به دو شکل باشد، این مطلبی است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است که وقتی خداوند به برخی بندگان نعمتی عطا کند خوشحال می شوند و اگر رزق آنها تنگ و در زندگی سختی ببیند از خدا ایراد می گیرند.

چهار مانع مهم در رفع مشکلات زندگی از دیدگاه قرآن

وی به بیان موانعی در رفع مشکلات و سختی‌های زندگی از دیدگاه قرآنی اشاره و بیان داشت: اکرام نکردن به یتیمان، طمع جمع‌آوری پول، اطعام نکردن مساکین و ارث دیگر خواهر و برادران را تصاحب کردن از مواردی است که خداوند در این ارتباط بیان می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با توضیح در این ارتباط که چگونه بدون اکرام یتیم، انتظار اکرام خداوندی را می‌توان داشت، ابراز داشت: عفو کردن دیگران نیز در همین رسته جای دارد، شخصی که هیچ گاه افراد دیگر را نمی بخشد و در دل کینه آنها را دارد، چگونه شب قدر انتظار بخشایش الهی را دارد.

وی اضافه کرد: اینها مواردی است که مطابق آیات سوره فجر گرفتاری در زندگی و تنگی رزق را به همراه دارد و شخص متوجه نیست و تقصیر آن را به گردن خدا می اندازد.

احتکار و دریافت حقوق های نجومی وسط افراد بی دین و خدانترس رخ می دهد

آیت‌الله مهدوی با بیان اینکه تنگی رزق ممکن است به شکل ناگهانی نیز رخ ندهد و خداوند به اندازه کافی به فرد خاطی فرصت می دهد، گفت: احتکار و دریافا حقوق های نجومی که توسط افراد بی دین و خدانترس رخ می دهد از مصداق‌های جمع کردن پول در این آیه است.

وی با اشاره به اینکه پیام عاشورا این است که قضاوت بد راجع به پروردگار نداشته باشیم، تاکید کرد: سیدالشهدا به عنوان امام معصوم بزرگ ترین مصیبت عالم برایشان رخ داد اما شب عاشورا نیز عاشقانه به راز و نیاز با خداوند پرداختند و این امر پیام و آموزش‌های مختلفی برای رهروان ایشان در بردارد.