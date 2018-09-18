پنتاگون: ائتلاف بین المللی مسئول سقوط هواپیمای روس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «شان رایان» سخنگوی ائتلاف بین المللی ضد داعش و سخنگوی ارتش آمریکا به خبرنگاران گفت که این ائتلاف در سرنگونی هواپیمای نظامی ایل-۲۰ نیروی هوایی روسیه در سوریه دخیل نیست.

وی در این خصوص گفت: ائتلاف بین الملل در این قضیه دخالتی نداشته است. اظهار نظر این مورد بسیار دشوار است، زیرا این حادثه به تازگی رخ داده است. مطمئن هستم که تحقیقات در مورد چگونگی این حادثه جریان دارد.

پیش از این اظهارات نیز نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل در خصوص حمله به هواپیمای نظامی ایل-۲۰ ابراز همدردی نمود.

وزارت دفاع روسیه اطلاع داد که ۱۷ سپتامبر در ساعت ۲۳.۰۰ به وقت مسکو ، ارتباط با هواپیمای روسی ایل-۲۰ که به پایگاه خود در حیمیم برمی گشت، قطع شد. این هواپیما در فاصله ۳۵ کیلومتری ساحل دریای مدیترانه پرواز می کرد.

بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه که تقریبا در همان لحظه چهارجنگنده اف-۱۶ اسرائیلی به تاسیسات سوری در لاذقیه حمله کردند. براساس اطلاعات وزارت دفاع روسیه، جنگنده های اسرائیلی، هواپیمای روسی را مخفی کرده و آنرا در معرض شلیک سیستم ضد هوایی سوریه قراردادند. در نتیجه ایل-۲۰ با شلیک سیستم موشکی اس-۲۰۰ سوریه از بین رفت و این در حالی بود که ۱۵ نظامی روسی در این هواپیما بودند.

وزارت دفاع روسیه خاطر نشان نمود که هواپیماهای اسرائیلی شرایط خطرناکی را در منطقه لاذقیه ایجاد کرده اند، سیستم هدایت هوایی اسرائیل ممکن نبود که ایل-۲۰ را ندیده باشد. در ضمن اسرائیل به فرماندهی ارتش روسیه در سوریه در خصوص عملیات برنامه ریزی شده در منطقه لاذقیه اطلاع نداده بود. وزارت دفاع روسیه اقدام تحریک آمیز اسرائیل را خصمانه نامیده و حق خود می داند که پاسخ مناسب به آن دهد.