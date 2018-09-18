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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲:۱۸

ترامپ: روسها به قدرت نظامی آمریکا احترام می گذارند

ترامپ: روسها به قدرت نظامی آمریکا احترام می گذارند

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد کشورش قوی ترین قدرت نظامی جهان است و به همین خاطر است که روسها به این کشور احترام می گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قدرت نظامی این کشور را دلیل احترام گذاشتن روسها به این کشور دانست.

وی در کنفرانس خبری مشترک با «آندره دودا» رئیس جمهور لهستان تاکید کرد که دولتش هنوز تصمیمی برای خروج نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه نگرفته است.

ترامپ در ادامه مدعی شد که اوضاع در سوریه خوب نیست. وی با اشاره به هدف قرار گرفتن یک جنگنده ارتش روسیه در این کشور این حادثه را غم انگیز خواند.

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ادعای مضحک نابودی داعش توسط ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن، گفت پس از پایان کار این گروه تروریستی در خصوص آینده سوریه تصمیم گرفته خواهد شد.

وی همچنین در توجیه ایجاد سپر موشکی آمریکا در لهستان ادعا کرد که روسها رفتار تهاجمی داشته و تنها به قدرت نظامی احترام می گذارند.

به گفته ترامپ ارتش آمریکا که پیش از وی تضعیف شده بود، اکنون به دوران اوج خود بازگشته و آمریکا قدرتمند ترین نیروی نظامی جهان را دارد. از این رو روسیه به این مسئله احترام می گذارد.

کد مطلب 4407160

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آقای ترامپ بعنوان یک مسلمان نمی گویم به مشاورانت بگو بررسی کنند چه داستانهایی از قدرت در قرآن مامسلمانان آمده و سرنوشت آنها چه شد میگویم تاریخ بخوان ودر آن اندیشه کن هرقدرتی که باشی با یک زلزله خاک میشوی

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