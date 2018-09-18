ترامپ: روسها به قدرت نظامی آمریکا احترام می گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قدرت نظامی این کشور را دلیل احترام گذاشتن روسها به این کشور دانست.

وی در کنفرانس خبری مشترک با «آندره دودا» رئیس جمهور لهستان تاکید کرد که دولتش هنوز تصمیمی برای خروج نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه نگرفته است.

ترامپ در ادامه مدعی شد که اوضاع در سوریه خوب نیست. وی با اشاره به هدف قرار گرفتن یک جنگنده ارتش روسیه در این کشور این حادثه را غم انگیز خواند.

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ادعای مضحک نابودی داعش توسط ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن، گفت پس از پایان کار این گروه تروریستی در خصوص آینده سوریه تصمیم گرفته خواهد شد.

وی همچنین در توجیه ایجاد سپر موشکی آمریکا در لهستان ادعا کرد که روسها رفتار تهاجمی داشته و تنها به قدرت نظامی احترام می گذارند.

به گفته ترامپ ارتش آمریکا که پیش از وی تضعیف شده بود، اکنون به دوران اوج خود بازگشته و آمریکا قدرتمند ترین نیروی نظامی جهان را دارد. از این رو روسیه به این مسئله احترام می گذارد.