به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای امنیتی فلسطینی در اردوگاه «عین الحلوه» واقع در جنوب لبنان سه شنبه شب یکی از عوامل حمله تروریستی به سفارت ایران در بیروت را که سال ۲۰۱۳ روی داده بود، بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، «بهاء حجیر» عضو گروهک تروریستی «گردان های عبدالله عزام» که یکی از عوامل حمله تروریستی به سفارت ایران در بیروت بود بازداشت شده و به ارتش لبنان تحویل داده شد.

وی عامل ارتباطی دو تروریست انتحاری با برنامه ریزان حمله به سفارت ایران در بیروت بود.

گفتنی است که در دو انفجار تروریستی که آبان ماه سال ۱۳۹۲ (نوامبر ۲۰۱۳) توسط دو عامل انتحاری در مقابل سفارت ایران در بیروت روی داد ۲۳ نفر شهید و بیش از ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

از جمله شهدای این حمله تروریستی «ابراهیم انصاری» رایزن فرهنگی ایران در لبنان بود.