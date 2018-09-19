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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۰۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبرداد:

آماده باش ۲۳۲ نیروی امدادی هلال احمر در خراسان جنوبی

آماده باش ۲۳۲ نیروی امدادی هلال احمر در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از آماده باش ۲۳۲ نفر نیروی امدادی در ۴۲ منطقه استان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیم شهریاری اظهار کرد: از این تعداد امدادگران، ۱۴۰ نفر در ۲۸ پایگاه ثابت و موقت استان آماده باش هستند.

وی بیان داشت: ۹۲ نفر نیروی امدادی بطور ویژه مسئولیت پوشش امدادی این مراسم را بر عهده دارند.

وی افزود: ۱۷۰ خودروی امدادی در سطح استان آماده کمک به امر خدمت رسانی به هم وطنان است، که از این تعداد ۴۰ دستگاه خودروی آمبولانس و ست نجات است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با توجه به حجم بالای سفر ها در روز های پایانی تابستان به مسافرین و هم وطنان توصیه کرد: در صورت بروز حادثه ضمن حفظ خونسردی با شماره تلفن سه رقمی ۱۱۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 4407174

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