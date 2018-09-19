تجلیل از کتابخوانان برگزیده در روستای امامزاده بزم بوانات

به گزارش خبرنگار مهر، صبا رضابنده لو، زینب سخائی، آریان هاشمی و مبینا سلیمانی فعال ترین اعضای ۴ کتابخانه عمومی بوانات و همچنین فاطمه محمدی و رضا زارعی دو عضو نوجوانِ پویش مردمی کتابخوانی روستاییان فرزانه امامزاده بزم، نوجوانانی بودند که جوایز خود را از دستان محسن پورزارعی فرماندار این شهرستان دریافت کردند.

در این مراسم که سه شنبه شب برگزار شد، همچنین فرماندار بوانات به عضویت «پویش مردمی روستاییان فرزانه» که در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت می کند، در آمد.

باشگاه کتابخوانی «نگین فیروزه ای» کلید خورد

همچنین تشکیل باشگاه کتابخوانی با عنوان «نگین فیروزه ای» در روستای امامزاده بزم کلید خورد؛ این روستا به دلیل عدم وجود کتابخانه عمومی و مهد کودک تاکنون موفق به تشکیل این باشگاه نشده بود که پس از برنامه ریزی، باشگاه با عنوان «نگین فیروزه ای» تشکیل شد.

در اولین جلسه که قبل از ثبت اصلی در سامانه جام باشگاه ها برگزار شد، اعضا، با روند اجرایی و برنامه های باشگاه آشنا شده، در خصوص نام باشگاه تصمیم گیری کردند و همچنین کتاب هایی از طرف دهیاری روستا به آنها اهدا شد.