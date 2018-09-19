مراسم سنتی خطبه خوانی شب عاشورا در حرم رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلیل منبتی با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق یک سنت قدیمی و همزمان با شب عاشورای حسینی مراسم خطبه خوانی در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی با حضور خادمان و زائران بارگاه منور رضوی برگزار می شود.

وی افزود:خدام بارگاه منور رضوی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء از سازمان مرکزی آستان قدس رضوی واقع در چهارراه شهدا با شمع‌ها و لاله‌های افروخته مسیر خیابان شیرازی تا حرم مطهر رضوی را طی می‌کنند و به مرثیه سرایی و نوحه خوانی می‌پردازند.

منبتی گفت:خدام سپس با تجمع در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی به عزاداری می‌پردازند، در قالب این مراسم خدام آستان قدس رضوی و مسئولان استانی و کشوری در حالی که شمع‌های روشن در دست دارند، خطبه ویژه این شب را شامل شهادت به یگانگی ذات اقدس الهی، حمد و ستایش پروردگار یکتا و درود و رحمت بر رسول اکرم(ص) و هم‌چنین سلام و درود بر ائمه معصومین(ع)، شهدا و امام راحل و آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری قرائت کرده و فرارسیدن ایام عزای سید و سالار شهیدان را به محضر حضرت رضا(ع) تسلیت می‌گویند.

وی تصریح کرد: بالغ بر ۴۰ درصد از صحن‌ انقلاب به زائران اختصاص داده شده تا جمعیت حاضر در صحن نیز بتواند از این مراسم بهره‌مند شوند، سایر زائران هم می‌توانند همزمان در تمامی اماکن متبرکه از نمایشگرهای پهن پیکر مراسم باشکوه خطبه خوانی را مشاهده کنند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تصریح کرد: همچنین برای زائرانی که شمع‌های افروخته در دست دارند جایگاه ویژه‌ای در خروجی‌های اماکن متبرکه رضوی در نظر گرفته شده تا زائران شمع‌های روشن خود را در این محل‌ها قرار دهند.

شایان ذکر است مراسم خطبه‌خوانی آئینی سنتی است که بر اساس وقف نامه علیشاه، حاکم وقت خراسان در ۱۱۶۰ هجری قمری، همه‌ساله در شب عاشورای حسینی و شب شهادت امام رضا (ع) برگزار می‌شود.