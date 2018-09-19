حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر همزمان با فرا رسیدن تاسوعا و سوگواری شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)، اظهار داشت: طبق تاریخ، در تاسوعای سال ۶۱ هجری، تصمیم عمربن سعد براساس تاکید و دستور عبیدالله بن زیاد این بود که عصر روز تاسوعا هجوم به لشگر امام حسین(ع)انجام شده تا به بیعت یا جنگ منجر و کار یکسره شود؛ اما طبق دستور امام حسین (ع)، حضرت عباس(ع) رفت تا جویای دلیل این حرکت ها شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: روز تاسوعا به دلیل رشادت های حضرت ابوالفضل(ع) در مکتب عاشورایی عموما به نام این حضرت شناخته می شود، اما این واقعه تاریخی منحصر به همان روز نیست و ابعاد والای شخصیتی آن حضرت چند جانبه و برای تمام اعصار است.

قربانپور بیان کرد: واقعه کربلا و نهضت عاشورا برای همراهان امام حسین(ع) صحنه آزمون وفاداری، صبر، استقامت، ولایتمداری و بصیرت بود و برای دشمنان نیز خباثت، بی رحمی، خیانت و بی دینی آنها را آشکار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: ارادت حضرت عباس (ع) به پیشگاه اباعبدالله، معرفت، گوش به فرمانی، ولایتمداری و وفای به عهد، همه نشان از این ارزش های والا دارد و از همه مهمتر این که تلاش کرد آب را به حرم اهل البیت(ع) ببرد و خودش آب ننوشید و دستانش را در این راه از دست داد.

وی تصریح کرد: حضرت عباس(ع) الگوی استقامت و بصیرت در مقابله بادشمنان دین بود و امروز ما بایستی شخصیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و شهدای کربلا را در جامعه اسلامی و در زندگی الگوی خود قرار دهیم.