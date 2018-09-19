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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

مهرماه پر باران برای اکثر نقاط کشور/توصیه هایی به کشاورزان

مهرماه پر باران برای اکثر نقاط کشور/توصیه هایی به کشاورزان

رئیس شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور وضعیت جوی کشور را طی دو هفته آینده تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی کشور، از ۳ تا ۹ مهرماه بارش‌ها در کل کشور در حد نرمال خواهد بود و از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه انتظار بارش‌های قابل توجه را باید داشته باشیم.

طبق این اعلام تا سوم مهرماه در استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و زنجان بارش‌ها بالاتر از نرمال خواهد بود. در همین بازه زمانی، در بقیه استان‌ها بارندگی در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود. ضمن اینکه در مرکز و جنوب کشور بارشی نخواهیم داشت. از لحاظ دمایی در نوار شمالی و نوار جنوبی خلیج فارس یک درجه کمتر از نرمال و در بقیه استان‌ها در حدود نرمال پیش‌بینی می‌شود. در مرکز کشور نیز دما یک تا سه درجه بیش از نرمال خواهد بود.

بنا بر این گزارش از ۳ تا ۹ مهر ماه بارش‌ها در کل کشور در حدود نرمال خواهد بود. در این بازه زمانی در جنوب کشور بارشی نخواهیم داشت. دمای هوا نیز در نوار شمالی و شرقی کشور یک تا دو درجه کمتر از نرمال خواهد بود. از ۳ تا ۹ مهر ماه در مناطق جنوب غربی کشور یک تا دو درجه افزایش دما خواهیم داشت. همچنین در بقیه مناطق دمای کشور در شرایط نرمال خواهد بود.

از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ مهرماه نیز بارش‌های خوبی در سطح کشور پیش بینی می‌شود به طوری که در نیمه غربی بارش‌ها بیش از حد نرمال و در شمال کشور در حدود نرمال خواهد بود. کشاورزانی که قصد کاشت گندم دیم دارند در استان‌های غربی و شمال غربی کشور به ویژه در مناطق سردسیر از جمله آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، قسمت‌های سردسیر کرمانشاه و زنجان باید حداکثر تا ۱۵ مهر کشت گندم خود را انجام دهند تا بتوانند از بارش پاییزه بهره کافی را ببرند. به کلزاکاران مناطق معتدل استان‌های غربی و شمال غربی کشور توصیه می‌شود که نهایتا تا هفته اول مهر کشت کلزا را انجام دهند.

کد مطلب 4407207

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