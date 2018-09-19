اجتماع بزرگ عزاداران ایلامی در روز تاسوعا

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان ایلام همچون سال های گذشته در مراسم تاسوعای حسینی و روز علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) حضور یافتند و مرد و زن پیر و جوان در این روز به عزاداری پرداختند.

مراسم عزاداری تاسوعای حسینی ساعت ۱۰ صبح از میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام آغاز شد.

در این مراسم معنوی هیئت های عزاداری با حضور در این مکان با مرثیه سرایی و نوحه خوانی سوگواری می کنند.

با توجه به اجتماع عظیم عاشوراییان و عاشقان امام حسین (ع) در روزهای تاسوعا حسینی که در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار می شود به منظورتسهیل درتردد و جلوگیری از اختلال در عبور و مرور، از ساعت ۸ صبح محدودیت های ترافیکی در مسیرهای شهر ایلام اعمال شده است.