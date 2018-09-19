فضانوردان ۲۴ آبان سوراخ ماژول سایوز را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام رسمی اعلام کرده فضانوردان روسی پیاده روی فضایی انجام می دهند تا قسمتی از ماژول ایستگاه فضایی بین المللی را که سوراخ و دچار نشتی شده بود، بررسی کنند.

ماه گذشته این نشتی در یک ماژول سایوز در ایستگاه فضایی بین المللی مشاهده شد. سه خدمه آمریکایی، دو خدمه روس و یک فضانورد آلمانی به سرعت این سوراخ را رصد کردند و پوشاندند.

به گفته سرگی سرکالیوف مدیر بخش ماموریت های سرنشین دار سازمان فضایی روسیه گفت: در تاریخ ۲۴ آبان( ۱۵ نوامبر )فضانوردان با انجام یک پیاده روی فضایی بخش خارجی ماژول سایوز را بررسی می کنند.

پیش از این، مدیر سازمان فضایی روسیه اعلام کرده بود این سوراخ هنگام ساخت ماژول در زمین به وجود آمده است.