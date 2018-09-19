نیازمند انسجام بیشتری در حوزه فعالیت های قرآنی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مردم استان زنجان مردم وفادار به اهل‌بیت هستند، افزود: در حوزه فعالیت‌های دینی و معنوی در مدیریت کلان شایسته است کارهای بهتر و حساب شده تر و مهندسی‌تری صورت بگیرید.

وی با بیان اینکه در کنار وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوب و ارزشمند در زمینه فعالیت‌های مذهبی در استان، تهدیدهای نیز در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: فضای دینی، معنوی و اهلی بیتی استان زنجان ظرفیت‌های بالایی دارد.

صفی یاری افزود: فضای فرهنگ اهل بیتی در استان زنجان، فضای ارزشمند و غنی است و فرصت های خوبی در این زمینه وجود دارد که باید توجه ویژه به این حوزه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در حوزه فعالیت‌های قرآنی در استان زنجان نیازمند انسجام بیشتری هستیم.

صفی یاری با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی برای داشتن خروجی مؤثر و تأثیرگذار نیازمند انسجام است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه رتبه استان زنجان در زمینه فعالیت‌های قرآنی ارتقا یافته است، گفت: در حال حاضر گام‌های مهمی در زمینه توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان زنجان صورت گرفته است.

صفی یاری افزود: نرخ پوشش تبلیغ در استان زنجان روند رو به رشدی دارد و برنامه‌هایی که در این بخش انجام می‌شود از استقبال خوب مردم برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به کاهش ۸۵ درصدی اعتبارات تبلیغات اسلامی استان زنجان از سوی استانداری زنجان در سال ۹۶، گفت: با توجه به افزایش اعتبار بسیاری از دستگاههای فرهنگی این قبیل کارها با هدف کاهش ضریب نفوذ سازمان در حوزه مدیریت فرهنگی استان و تسویه حساب سیاسی صورت می گیرداما با عنایت الهی و لطف اهل بیت از این موانع عبور خواهیم کرد . وی وضعیت اعتبارات فرهنگی اداره کل در سال جاری نسبت به سال ۹۶ را مناسب تر دانست و از اهتمام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این خصوص تمجید کرد .