دیدار فرمانده ارتش پاکستان با مقام نظامی چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده ارتش پاکستان که به چین سفر کرده است با ژنرال «جانگ ژیا» معاون کمیسیون نظامی ستاد مرکزی ارتش چین، دیدار و گفتگو کرد.

براساس بیانیه منتشر شده از سوی روابط عمومی ارتش پاکستان، معاون کمیسیون نظامی ستاد مرکزی ارتش چین در این دیدار گفت که روابط چین با مردم و دولت پاکستان از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخوردار است و همکاری های نظامی دو کشور پایه و ستون این روابط را تشکیل می دهد.

وی افزود: هدف از اجرای کریدور اقتصادی چین- پاکستان، پیشرفت اقتصادی و فراهم کردن زمینه مساعد برای رفاه مردم است از این رو نیازمند افزایش همکاری های نظامی دو کشور در جهت تامین امنیت این کریدور هستیم.

افزون بر این مبارزه مشترک با تروریسم و همچنین همکاری در جهت آموزش نیروهای نظامی دو کشور نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.