رزمایش اقتدار عاشورایی در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله(ص) ۲همزمان با تاسوعای حسینی و با حضور ۶۰ گردان شامل ۴۱ گردان بیت المقدس و ۱۹ گردان کوثر آغاز به کار کرد.

این رزمایش با رمز عملیات «یا اباعبدالله حسین (ع)» توسط سردار محمد مارانی، فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در زاهدان اعلام و در سراسر استان کارش را آغاز کرد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در این مراسم با بیان اینکه این رزمایش با شعار وحدت، ایستادگی و پیشرفت است اظهار داشت: رزمایش اقتدارعاشورایی سپاهیان محمد رسول الله(ص) ۲ در دو حوزه امنیتی و جهادی انجام می‌شود.

سردار امان الله گشتاسبی ادامه داد: رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج در سراسر استان در ۱۹ شهرستان و ۱۴ ناحیه مقاومت بسیج و در روزهای تاسوها و عاشورای حسینی به منظور تامین امنیت مردم برگزار می‌شود.

وی امید بخشی به جامعه، برقراری نظم و امنیت در روزهای عزاداری مردم، مقابله با تحرکات گروه های تروریستی، حفاظت از حسینیه ها و تکایا، اجرای گشت های امنیتی، مایوس سازی دشمن و تقویت نیروهای عمل کننده را از اهداف این رزمایش عنوان کرد.

سردار گشتاسبی آمادگی و آشنایی بسیجیان برای مقابله با گروهک های تروریستی، احساس امنیت و آرامش در مقابل عملیات روانی دشمن، بالابردن روحیه سلحشوری و مرزداری را نیز از اهداف تاکتیکی این رزمایش دانست.

گشتاسبی با اشاره به اینکه امسال رزمایش اقتدار عاشورایی با ایام محرم همزمان شده است، خاطرنشان کرد: به این منظور ۴۱ گردان بیت المقدس و ۱۹ گردان کوثر خواهران سازمان‌دهی شده است.

وی ادامه داد: رزمایش اقتدار عاشورایی بسیجیان با فعالیت گردان ها تا شام غریبان ادامه خواهد داشت که در آن قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد آرامش به نمایش گذاشته می‌شود.

سیستان و بلوچستان بالاترین شاخص امنیت کشور را دارد

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان هم در مراسم آغاز رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله(ص)۲ اظهار داشت: امروز سیستان و بلوچستان بالاترین شاخص امنیت را دارد و برخود واجب دانست تا در صبح روز تاسوعای حسینی در معیت سرداران رشید نظامی که در این خطه خدمت می‌کنند حضور یابم تا از خدمات سازنده آنها در برقراری امنیت تشکر کنم.

آیت الله عباسعلی سلیمانی افزود: بی تردید برقراری امنیت در هر نقطه از کشور که ایجاد شود موجبات خوشحالی رهبر انقلاب و رضایت امام زمان (عج) را در پی خواهد داشت.

بسیجیان سیستان و بلوچستان دائما در رزمایش واقعی هستند

فرمانده نیرروی زمینی سپاه همدر این مراسم اظهار داشت: رزمایشی که در حل حاضر در سیستان و بلوچستان در حال انجام است احساس می‌کنم سال‌های متمادی در این استان در حال انجام است چون امنیتی که از اول ماه محرم الحرام و تا پابان و عاشورا انجام می‌شود بر عهده سپاهیان بوده است.

سردار پاکپور ادامه داد: سیستان و بلوچستان در سنوات گذشته امنیت مناسبی داشته و یکی از امن ترین استان های کشور در سال‌های اخیر بوده است.