تاسیس تالار مشاهیر جودو با حضور ۱۹ نفر از بهترین های جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تاسیس و آغاز به کار تالار مشاهیر جودو در فاصله دو روز مانده به آغاز رقابتهای قهرمانی جهانی به میزبانی باکو و در تالار کاخ بوتا این برگزار شد. با برگزاری این مراسم، ۱۹ نفر از قهرمانان و نامداران جودو جهان با عضویت در این تالار تندیس «جیگاروکانو» و لوح مربوطه را دریافت کردند.

«کانو» بنیانگذار جودو جهان است و فدراسیون جهانی با تهیه تندیس وی، آن را به نخبگان جودو جهان که به این تالار پیوستند، اهدا کرد.

برهمین اساس «الهام زکیف» دارنده دو طلا و یک برنز المپیک، دو طلا، یک نقره و دو برنز جهان و ۷ مدال طلای اروپا، همراه با «نظیم حسینی اف» و «النور ممدلی» قهرمانان اروپا، جهان و المپیک که هر سه هم از قهرمان ان جودو آذربایجان هستند، «تدی رنر» دارنده ۱۰ مدال طلای جهان و المپیک از فرانسه، «آنتل کواسف» دارنده طلا المپیک، طلا و نقره جهان از مجارستان، «هیتوشی ساتو» و «آیومی تانیموتو» از ژاپن، «گیسام دونگ می» از چین، «سونگ هیو کیو» از کره شمالی، «مین سونگ چو» از کره جنوبی، «انیس لونیفی» از تونس، «هشام مصباح» از مصر، «عامر بن خلیفه» ازالجزایر، «نیکولاس گیل» از کانادا، «کانوگوکی» و «جیمی پدرو» از آمریکا، «رونالدور ویتا» از کوبا،«مارک هیوزینگا» از هلند، «جین بردیچ» از انگلستان و «فیلیس مارینی» از ایتالیا به این تالار پیوستند.

جوایز ویژه فدراسیون جهانی

رئیس فدراسیون جهانی در جریان برگزاری مراسم تاسیس تالار مشاهیر این رشته، مدال طلای IJF را به «جیووانی پریدا» از ایتالیا به پاس ۴۰ سال آموزش و تلاش برای گسترش جودو اهدا کرد. همچنین دیپلم افتخار فدراسیون جهانی نیز از سوی «بارکوس» به «برند آچیل» از انگلستان به پاس تلاش برای گسترش داوری اهدا شد.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان از فردا پنجشنبه در باکو آغاز می شود.