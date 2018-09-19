مکن ای صبح طلوع/سوگواران در میان سوگواران

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها ایران در تسخیر سیاه‌پوشانی است که هر کدام با لهجه خاص منطقه خود، حسین(ع) و عباس(ع) را فریاد می‌زنند. آذری‌ها، لرها، اصفهانی ها و... اقوام مختلف ایرانی هر کدامشان بخشی از شهر را قرق کرده‌اند و نوحه می‌خوانند و حزنی که در تمامی ایران جاری می شود.

ایران غرق در حزن و اندوه است؛ حزنی که هر چه به ظهر عاشورا نزدیک‌تر می‌شویم، اندوه بیشتری می‌گیرد و دل‌ها را منقلب‌تر می‌کند. به دسته های عزاداری و تکیه ها و هیئت ها که نگاهی بیندازی، نمادها به جای واژه‌ها سخن می‌گویند که کلام را یارای رساندن بار اندوه نیست.

گهواره‌های متعددی که روی دست‌ها آرام‌آرام تکان‌تکان می‌خورد، از مادران اشک می‌گیرد و درون تو را آشوب می‌کند که: «به کدامین گناه، کشته شدی».

شیون سوزناک و کشداری که یک لحظه حنجره‌ها را رها نمی‌کند، یکسره جاری است. در کوچه ‌پس‌کوچه‌های سراسر ایران، فریاد نام حسین به آسمان می‌رسد و اندوه گرم ماسیده به اشک، خواب را در چشمان اندوهگین می‌شکند.

و مشک‌های فرسوده و گل‌آلود آب که تیرهای تشنه‌لب‌ به آن چسبیده‌اند و فریاد و شیون نام عباس در مواجهه با این تصویر، چه سوگوارانه فریاد می زنند.

اندوه در کوچه ها و خیابان ها، جاری شده است

این روزها، نام حسین، نام زینب، نام عباس و نام قهرمانان کربلا بلندترین فریادی است که به عرش می رود: «باز زمین و آسمان بوی حسین می‌دهد».

دور تا دور هیئت ها را سوگوارانی گرفته اند که گوششان با همه نواهای عزاداری همراه می شود و شانه هایشان به شنیدن نام حسین می لرزد.

دسته های زنجیر و سینه زنی خیابان را قرق کرده اند و حزن مداحی ها، در همه خیابان ها و کوچه ها جاری شده است.

به هر گوشه و کناری که نگاه بچرخوانی، رنگ حزن می بینی و چشمان اشک باری که به سوگواران و عزاداران، خیره شده اند و شانه هایی که از هجوم غم به لرزه در آمده اند.

«مکن ای صبح طلوع» آهی است که لحظه ای فروکش نمی کند؛ شرمی کشدار که از دل تاریخ بیرون آمده است. هر چه عاشورا نزدیک تر می شود، اندوه اوج می گیرد و اشک جاری تر می شود. فریاد یا حسین و یا ابوالفضل چنان از حنجره ها بیرون می ریزد که لرزه بر تن انسان می اندازد و شانه ها چنان از هق هق می لرزد که لحظه ای سکون ندارد.