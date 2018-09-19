غلظت ذرات معلق در هوای زابل ۱۷ برابر حد مجاز/ طوفان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح امروز حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زابل به ۱۰۱ و در زهک به حدود ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای شهر زابل به ۲۵۰۲ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده این است که طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زابل به بیش از ۱۷ برابر حد مجاز رسیده است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در پی این رخداد علاوه بر کاهش کیفیت هوا، میزان دید افقی در محدوده فرودگاه زابل به ۹۰۰ متر و در زهک به کمتر از ۳۰۰ متر کاهش یافت.

وی گفت: با توجه به کاهش کیفیت هوا در منطقه سیستان و همچنین در پی پراکنده شدن ریزگردها توصیه می‌شود افراد آسیب پذیر به ویژه بیماران، افراد سالمند و کودکان از تردد در فضای باز خودداری کنند.

ملاشاهی بیان داشت: همچنین براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تا اواسط وقت یکشنبه در شمال استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد که با توجه به این شرایط در نقاط مستعد طوفان گردوخاک و در جاده های مواصلاتی این نواحی نیز کاهش دید پیش بینی می شود.