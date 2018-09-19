ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران گفت: در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی(اکثر محورها)، استان گیلان(محور رشت-آستارا)، استان مازندران(محورهای کناره و هراز) و استان زنجان(محورهای زنجان-بیجار و قیدار-همدان) شاهد بارش باران هستیم.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: در استان آذربایجان شرقی(محور اهر-کلیبر) و استان اردبیل(محورهای رضی-گرمی و خلخال-اسالم) شاهد مه گرفتگی هستیم و ضروری است رانندگان نسبت به مسائل ایمنی هوشیارتر باشند.

سرهنگ رحمانی اضافه کرد: همچنین ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس(مسیر جنوب به شمال محدوده های نساء تا تونل کندوان و پل زنگوله) و محور هراز(مسیر جنوب به شمال محدوده های گزنک و شنگلده) گزارش شده است.