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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

اختصاصی مهر؛

شیوه ارائه دروس معارف در دانشگاه ها تغییر می کند

شیوه ارائه دروس معارف در دانشگاه ها تغییر می کند

معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها گفت: در سال تحصیلی جدید دروس معارف بازنگری شد و دروس معارف در دانشگاه ها با متون بهتر و شیوه های جدیدتری عرضه می شود.

حجت الاسلام والمسلمین مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نیاز دروس معارف به بازنگری گفت: سعی ما این است که در سال تحصیلی جدید در مورد تعیین ادبیات دینی و رویکردهای جدید در دانشگاه ها، سیاست های نویی را دنبال کنیم.  

وی ادامه داد: برای این کار از اساتید خودمان و کارشناسان این امر دعوت می کنیم با ما همکاری کنند. دروس معارف نیازمند بازنگری هستند، باید متون موجود را بازنگری کرده و نوآوری هایی ایجاد کرد.

معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: بنابراین معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تلاش می کند در سال تحصیلی جدید، متن های بهتر و شیوه های جدید تری برای عرضه دروس معارف در دانشگاه ها ارائه دهد.

وی ادامه داد: انجام این کار از تابستان شروع شده ، کارگاه هایی برگزار کرده ایم و امیدواریم کارگاه هایی که امسال برگزار می کنیم نیز پر رونق باشد.

کد مطلب 4407294
زهرا سیفی

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