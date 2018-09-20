شیوه ارائه دروس معارف در دانشگاه ها تغییر می کند

حجت الاسلام والمسلمین مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نیاز دروس معارف به بازنگری گفت: سعی ما این است که در سال تحصیلی جدید در مورد تعیین ادبیات دینی و رویکردهای جدید در دانشگاه ها، سیاست های نویی را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: برای این کار از اساتید خودمان و کارشناسان این امر دعوت می کنیم با ما همکاری کنند. دروس معارف نیازمند بازنگری هستند، باید متون موجود را بازنگری کرده و نوآوری هایی ایجاد کرد.

معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: بنابراین معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تلاش می کند در سال تحصیلی جدید، متن های بهتر و شیوه های جدید تری برای عرضه دروس معارف در دانشگاه ها ارائه دهد.

وی ادامه داد: انجام این کار از تابستان شروع شده ، کارگاه هایی برگزار کرده ایم و امیدواریم کارگاه هایی که امسال برگزار می کنیم نیز پر رونق باشد.