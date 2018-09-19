۳۰اتوبوس شهری مردم ارومیه را رایگان جابجا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حضرت پور در این زمینه افزود: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری ارومیه این تعداد اتوبوس را برای خدمت‌رسانی بهتر به همشهریان در این ۲ روزدر نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این اتوبوس ها مردم را رایگان و به صورت صلواتی در مسیرهای مختلف شهری جابجا می کنند.

شهردار ارومیه اضافه کرد: شهروندان می توانند با استفاده از اتوبوس های شرکت واحد در مراسم عزاداری شرکت کنند.

حضرت پور بیان کرد: علاوه بر اتوبوس های شرکت واحد ناوگان تاکسی رانی نیز رای تسهیل جابجایی شهروندان در آماده باش قرار دارند.

شهردار ارومیه افزود: با توجه به محدودیت های ترافیکی ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی در ابتدای محل های بدون محدودیت برای خدمت گذاری آماده است.