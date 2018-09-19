۶ مرکز در آذربایجان غربی آماده دریافت خون عزاداران حسینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمان رضاییه در این زمینه افزود: چهار مرکز در شهرستان های ارومیه، خوی، میاندوآب و نقده برای دریافت خون اهدایی مردم در ایام محرم امسال به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: مراکز ثابت ارومیه و خوی در شمال آذربایجان غربی و نقده و میاندوآب در جنوب این استان از ساعت هشت تا ۲۲ از علاقه مندان خون گیری می کند.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان غربی ادامه داد: ۲ پایگاه سیار خون گیری نیز به صورت تیم سیار در شهرهای سلماس و تازه شهر فعال است.

وی افزود: مرکز ثابت ارومیه در بلوار مدرس – جنب فروشگاه رفاه، مرکز ثابت میاندوآب در خیابان دانش – جنب مرکز بهداشت، مرکز ثابت خوی در بلوار امام حسین (ع) و مرکز ثابت نقده در بیمارستان حضرت فاطمه (س) این شهر دایر است.

قهرمان رضاییه افزود: در ایام محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، رغبت مردم به اهدای خون بیشتر می شود و به همین علت، مراکز ارائه دهنده خدمات انتقال خون به صورت ۲ شیفته فعالیت می کند.