یورش صهیونیستها به دانش آموزان فلسطینی در الخلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اقدامات خصمانه و وحشیانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان صهیونیست به دانش آموزان فلسطینی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری یورش بردند.

نظامیان صهیونیست در جریان این حمله از گلوله های پلاستیکی و گازهای اشک آور علیه دانش آموزان فلسطینی استفاده کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال این اقدام وحشیانه صهیونیستها، شماری از دانش آموزان زخمی و تعدادی دیگر دچار حالت خفگی شدند.