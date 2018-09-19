عزاداری مردم دارالولایه سیستان با وجود طوفان ۱۰۱ کیلومتری

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: امروز سراسر سیستان و بلوچستان در روز تاسوعا و در آستانه فرا رسیدن حماسه عاشورای حسینی غرق در غم و ماتم بود و دسته‌های عزاداری و هیات‌های مذهبی همزمان با سراسر کشور در گوشه و کنار این استان پهنوار به عزاداری پرداختند.

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امسال نیز در گوشه و کنار استان سیستان و بلوچستان با آداب و رسوم خاص خود برگزار شد و هر کس به نوعی سعی کرد تا ارادت خود را به علمدار بی نظیر کربلا نشان دهد.

عزاداری ۸۳۳ هیات مذهبی در سیستان و بلوچستان

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۸۳۳ هیات مذهبی متشکل از عاشقان اهل بیت (ع) همزمان با روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در این استان دسته روی و عزاداری می کنند.

حجت‌ الاسلام عیسی بزمانی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۸۱ هیات مذهبی در زاهدان دسته روی می کنند، افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده در روز عاشورای حسینی نیز هیات های مذهبی زاهدان به سمت میدان «امام حسین(ع)» محل اجتماع بزرگ عاشوراییان واقع در گلزار شهداء جنب مسجد «حضرت جواد الائمه(ع)» اقدام به مراسم دسته روی و عزاداری می کنند.



وی با اشاره به اینکه در طول دسته روی هیات های مذهبی در زاهدان حدود ۱۰۰ ایستگاه صلواتی از عزاداران و عموم مردم پذیرایی می‌کنند، گفت: همزمان با این مراسم باشکوه تجمع بزرگ بانوان عاشورایی نیز ساعت ۸ صبح روز عاشورا در حسینیه «رضویه» برگزار می‌شود.

اما مردم شهر زاهدان صبح امروز مصادف با تاسوعای حسینی نیز همچون سال های گذشته در قالب هیات های مذهبی مختلف از ساعات ابتدایی صبح در محل «جبل الشهداء» (آستان مقدس شهدای گمنام شهر زاهدان) واقع در بلوار «خرمشهر» اقدام به دسته روی کردند و هر کسی به نوعی سعی کرد تا ذره ای در اقیانوس بی کران کربلا باشد و به راستی که واقعه عاشورا محدود به زمان و مکان نیست (کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا).

دراین میان حضور جوانان و نوجوانان همچون همیشه بسیار پر رنگ و تاثیر گذار بود بسیاری از جوانان و نوجوانان در قالب هیات های مذهبی مختلف به عزاداری پرداختند و یک صدا نوای «ای اهل حرم میر علمدار نیامد/سقای حسین سید و سالار نیامد» را تکرار کردند.

همچنین برخی از جوانان در مسیر حرکت دسته‌های عزاداری با بر تن کردن لباس سقایی و در دست داشتن مشک‌ و کوزه‌ به یاد ساقی عطشان دشت کربلا به عزادران حسینی آب دادند.

عزاداری با شکوه سیستانی ها در گردو غبار/غلظت ذرات معلق در هوای زابل ۱۷ برابر حد مجاز

مردم منطقه سیستان نیز با وجود همه مشکلات از جمله طوفان ۱۰۱ کیلومتری آن هم همراه با گردو خاک و در حالی که طبق اعلام سازمان هواشناسی میزان ذرات معلق در شهر زابل به بیش از ۱۷ برابر حد مجاز رسید باز هم با حضور پررنگ و تاثیرگذار خود مراسم عزای اباعبدالله الحسین (ع) را هرچه با شکوه تر برگزار کردند.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح امروز حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زابل به ۱۰۱ و در زهک به حدود ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای شهر زابل به ۲۵۰۲ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

علی ملاشاهی افزود: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده این است که طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زابل به بیش از ۱۷ برابر حد مجاز رسیده است

وی ادامه داد: در پی این رخداد علاوه بر کاهش کیفیت هوا، میزان دید افقی در محدوده فرودگاه زابل به ۹۰۰ متر و در زهک به کمتر از ۳۰۰ متر کاهش یافت.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تا اواسط وقت یکشنبه در شمال استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

مردم منطقه سیستان نخستین خونخواهان امام حسین(ع) پس از واقعه عاشورا

اما این طوفان و گرد وخاک ناشی از آن حتی به اندازه ذره ای در اراده مردم دارالولایه سیستان تاثیری نگذاشت و مردم منطقه سیستان همانطور که پس از واقعه عاشورا نخستین خونخواهان امام حسین(ع) بودند در عزاداری سید و سالار شهیدان نیز با وجود طوفان ۱۰۰ کیلومتری در صف مقدم قرار داشتند.

بر اساس نقل های معتبر و منابع دسته اول به خصوص کتاب «تاریخ سیستان» مردم منطقه سیستان به محض شنیدن خبر شهادت امام حسین(ع) به خونخواهی آن حضرت قیام کردند و در واقع نخستین خونخواهان امام حسین(ع) بودند بر اساس نقل های معتبر و منابع دسته اول به خصوص کتاب «تاریخ سیستان» مردم منطقه سیستان به محض شنیدن خبر شهادت امام حسین(ع) به خونخواهی آن حضرت قیام کردند و در واقع نخستین خونخواهان امام حسین(ع) بودند.

دکتر محمدحسین رجبی دوانی، کارشناس تاریخ اسلام چندی پیش در گفت و گو با یکی از رسانه ها اظهار داشت: مردم منطقه سیستان پس از شنیدن خبر شهادت امام حسین(ع) فرمانروای وقت سیستان که برادر «عبیدالله بن زیاد» بود را از شهر اخراج کردند و برای مدتی شهر را در اختیار گرفتند

وی زمان این قیام را حداکثر ۲ ماه پس از حادثه عاشورا عنوان کرد و افزود: از همین رو فضل تقدم در خونخواهی امام حسین(ع) به نام سیستانیان ثبت شده است.

وی ادامه داد: این قیام نشان دهنده ایمان، اعتقاد و اخلاص مردم سیستان به ساحت مقدس اهل بیت(ع) به خصوص سیدالشهدا بود که توانستند در خفقان به شدت سنگین یزید از جان خود بگذرند و به خونخواهی قیام کنند.

کارشناس تاریخ اسلام تصریح کرد: در حالی مردم سیستان با فاصله طولانی از مرکزیت عرب و عراق به خوانخواهی امام حسین(ع) قیام کردند که اعراب به آن حضرت پشت و خیانت کردند.

وی افزود: با وجود سخت گیری دستگاه خلافت بر مردم و پیروان اهل بیت(ع) دستگاه حاکمیت در مقابل مردم سیستان کوتاه آمد و نتوانست حریف این مردم ولایتمدار شود.

رجبی دوانی با اشاره به سابقه درخشان این مردم در قبل و بعد از اسلام و دوران دفاع مقدس تاکید کرد: امیدواریم این مردم غیور و دلیر تا ظهور امام زمان(عج) بر ایمانشان پایدار باشند و نامشان کماکان در صحنه های سیاسی، اجتماعی و مذهبی این مملکت بدرخشد

دلدلگی به اهل بیت عصمت و طهارت متعلق به همه مسلمانان است

در مجموع مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی امروز با شکوه هر چه تمام تر در تمامی نقاط استان پهناور سیستان و بلوچستان برگزار شد و در این میان همکاری و همراهی براداران و خواهران اهل سنت نیز بسیار چشمگیر و جالب توجه بود و مردمان شیعه و سنی این خطه از ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که دلدلگی به اهل بیت عصمت و طهارت متعلق به همه مسلمانان و حتی همه آزادگان جهان است.