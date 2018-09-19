نمایشگاه تجسمی بازسازی وقایع صدر اسلام در تکاب گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه وقایع تاریخی از دوران حضرت ابراهیم (ع) و صدر اسلام تا حوادث روز عاشورا به شکل حجمی در ابعاد واقعی توسط جمعی از هنرمندان بسیجی بازسازی شده و به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه از ۲۰ غرفه تشکیل شده و بیانگر جلوه ها و صحنه های تاریخی از قربانگاه حضرت اسماعیل (ع)، واقعه غدیرخم، کوچه های بنی هاشم، رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت حضرت امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) و وقایع مربوط به روزهای تاسوعا و عاشورا و مبارزه یاران امام حسین (ع) با سپاهیان یزید است.

بازسازی مسجد کوفه و ضربت خوردن حضرت علی (ع)، صحنه دفن شبانه حضرت زهرا (س)، نهر فرات و حوادث مربوط به ظهر عاشورا از مهمترین بخش های این نمایشگاه است.

این نمایشگاه با ایجاد فضایی معنوی در بستر محیطی از خشت و چوب یادآور دوره های مختلف تاریخی در صدر اسلام بوده که برای ساخت و اجرای آن از متون و روایات مختلف تاریخی استفاده شده و حوادث مهم و ماندگاری مانند قیام عاشورا به شکل هنرمندانه ای به تصویر کشیده شده است.