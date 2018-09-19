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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

نمایشگاه تجسمی بازسازی وقایع صدر اسلام در تکاب گشایش یافت

نمایشگاه تجسمی بازسازی وقایع صدر اسلام در تکاب گشایش یافت

ارومیه – همزمان تاسوعا و عاشورای حسینی، نمایشگاه تجسمی بازسازی وقایع صدر اسلام با عنوان« جلوه های عشق »در تکاب گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه وقایع تاریخی از دوران حضرت ابراهیم (ع) و صدر اسلام تا حوادث روز عاشورا به شکل حجمی در ابعاد واقعی توسط جمعی از هنرمندان بسیجی بازسازی شده و به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه از ۲۰ غرفه تشکیل شده و بیانگر جلوه ها و صحنه های تاریخی از قربانگاه حضرت اسماعیل (ع)، واقعه غدیرخم، کوچه های بنی هاشم، رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت حضرت امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) و وقایع مربوط به روزهای تاسوعا و عاشورا و مبارزه یاران امام حسین (ع) با سپاهیان یزید است.

بازسازی مسجد کوفه و ضربت خوردن حضرت علی (ع)، صحنه دفن شبانه حضرت زهرا (س)، نهر فرات و حوادث مربوط به ظهر عاشورا از مهمترین بخش های این نمایشگاه است.

این نمایشگاه با ایجاد فضایی معنوی در بستر محیطی از خشت و چوب یادآور دوره های مختلف تاریخی در صدر اسلام بوده که برای ساخت و اجرای آن از متون و روایات مختلف تاریخی استفاده شده و حوادث مهم و ماندگاری مانند قیام عاشورا به شکل هنرمندانه ای به تصویر کشیده شده است.

کد مطلب 4407323

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