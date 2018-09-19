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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

رئیس صنعت، معدن و تجارت جم مطرح کرد؛

برخورد با واحدهای صنفی مخدوش‌کننده قیمت روی کالا در جم

برخورد با واحدهای صنفی مخدوش‌کننده قیمت روی کالا در جم

بوشهر - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جم از برخورد جدی با واحدهای صنفی مخدوش کننده قیمت روی کالا در جم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسینی صبح چهارشنبه در حاشیه بازرسی مشترک از واحدهای صنفی خوار و بار و سوپرمارکت‌ها با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد برخی شکایات مردمی در خصوص گران‌فروشی بوده‌ایم تاکید کرد: مخدوش‌کردن قیمت درج شده بر روی کالا و گرانفروشی در فروشگاه‌ها را با دقت رصد و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی با هشدار به فروشندگان متخلف در خصوص عواقب شدید گران‌فروشی و افزایش غیر منطقی قیمت کالاها تصریح کرد: واحد بازرسی و نظارت با همکاری اتاق اصناف برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص ساماندهی قیمت کالاها و خدمات وفق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی در سطح واحدهای صنفی در دستور کار قرار داده است.

حسینی گفت: در همین راستا در ادامه بازرسیهای مشترک برای تعدادی  از واحدهای صنفی که قیمت روی کالا را مخدوش نموده اند پس از بررسی‌های لازم و ابلاغی سازمان حمایت از مصرف کننده، پرونده تخلفِ گرانفروشی و تقلب  تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
 
وی تصریح کرد: به استناد تبصره یک ماده ۱۵ قانون نظام صنفی  واحدهای صنفی موظفند در مقابل دریافت بها، اجرت و یا دستمزد فاکتور یا رسید معتبر (تاریخ، نام و نشانی واحد صنفی، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالا یا خدمات با مهر به مشتریان ارایه کنند.

حسینی اضافه کرد: تمامی واحدهای اقتصادی ارایه دهنده کالا و خدمات موظف به نصب قیمت کالا و نرخنامه خدمات در معرض دید عموم هستند و از شهروندان گرامی خواست هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات اقتصادی را از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ به ستاد خبری گزارش کرده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 4407329

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