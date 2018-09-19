به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسینی صبح چهارشنبه در حاشیه بازرسی مشترک از واحدهای صنفی خوار و بار و سوپرمارکتها با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد برخی شکایات مردمی در خصوص گرانفروشی بودهایم تاکید کرد: مخدوشکردن قیمت درج شده بر روی کالا و گرانفروشی در فروشگاهها را با دقت رصد و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
وی با هشدار به فروشندگان متخلف در خصوص عواقب شدید گرانفروشی و افزایش غیر منطقی قیمت کالاها تصریح کرد: واحد بازرسی و نظارت با همکاری اتاق اصناف برنامهریزیهای لازم در خصوص ساماندهی قیمت کالاها و خدمات وفق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی در سطح واحدهای صنفی در دستور کار قرار داده است.
حسینی گفت: در همین راستا در ادامه بازرسیهای مشترک برای تعدادی از واحدهای صنفی که قیمت روی کالا را مخدوش نموده اند پس از بررسیهای لازم و ابلاغی سازمان حمایت از مصرف کننده، پرونده تخلفِ گرانفروشی و تقلب تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
وی تصریح کرد: به استناد تبصره یک ماده ۱۵ قانون نظام صنفی واحدهای صنفی موظفند در مقابل دریافت بها، اجرت و یا دستمزد فاکتور یا رسید معتبر (تاریخ، نام و نشانی واحد صنفی، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالا یا خدمات با مهر به مشتریان ارایه کنند.
حسینی اضافه کرد: تمامی واحدهای اقتصادی ارایه دهنده کالا و خدمات موظف به نصب قیمت کالا و نرخنامه خدمات در معرض دید عموم هستند و از شهروندان گرامی خواست هرگونه تخلف مشهود از قبیل گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات اقتصادی را از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ به ستاد خبری گزارش کرده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
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