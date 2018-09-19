رئیس پارلمان کویت تصدی ریاست پارلمان عراق را به«حلبوسی» تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «مرزوق الغانم» رئیس پارلمان کویت به صورت تلفنی با «محمد الحلبوسی» رئیس جدید پارلمان عراق گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، الغانم در جریان این تماس تلفنی، تصدی پست ریاست پارلمان عراق را به الحلبوسی تبریک گفت.

دو طرف در این تماس تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند.

طرف های کویتی و عراقی همچنین بر لزوم تقویت همکاری های مشترک در تمامی زمینه ها تأکید کردند.

در این تماس تلفنی، رئیس پارلمان کویت همچنین به صورت رسمی از همتای عراقی خود برای سفر به کویت دعوت به عمل آورد.

الحلبوسی نیز ضمن پاسخ مثبت به دعوت رئیس پارلمان کویت اعلام کرد که در فرصت مناسب به این کشور سفر خواهد کرد.