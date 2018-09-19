پرهیز از منکرات درس بزرگ مکتب عاشورا برای جامعه اسلامی است

کیومرث عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در جریان برگزاری مراسم تاسوعای حسینی در اراک، اظهار داشت: درس های زیادی از قیام عاشورا استخراج می شود که بالاترین درس نهی از منکر است. یکی از منکرات که امروز در جامعه می‌بینیم همین مشکلاتی است که به علت کم کاری، سوء مدیریت و سهل انگاری در حوزه اقتصادی به وجود آمده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: در حوزه نهی از منکر باید به خودمان بیاییم و با کار جهادی، کار ایثارگرانه و تلاش شبانه روزی، مردم را از این وضعیتی که می‌تواند در حوزه مسائل اجتماعی حتی در حوزه امنیتی و اخلاقی هم تاثیرگذار باشد، نجات دهیم.

وی افزود: برای این کار تلاش و همت بسیار نیاز است و در این راستا باید از قیام امام حسین(ع) درس بگیریم و با تمام قدرت و توان پای کار بیایم.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: وقتی می‌ دانیم اباعبدالله الحسین(ع) با تمام خانواده، دوستان و نزدیکان خود برای یک کار عظیم و سنگین تلاش کرد، این به ما درس می‌دهد که نمی توانیم با همت عادی روزمره و صرفا هفت ساعت کار، امور مملکت را به خوبی اداره کنیم.

عزیزی ادامه داد: بنابراین مدیران هم باید با تمام قدرت، اعم از توان دانش و علمی و توان فیزیکی تلاش کنند تا بتوانند حوزه‌ های تحت مدیریت خود را به خوبی ساماندهی کنند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی عنوان کرد: مردم همواره در همه حوزه‌ ها به نظام و دولت کمک کرده اند و این بار مسئولیت مسئولان را در برابر مردم سنگین‌ تر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر از هر منکری که در امور ما ایجاد خلل کرده و ما را از خداوند، ولایت ائمه معصومین(ع) و سیره پیامبر بزرگ اسلام دور کند، باید پرهیز کرد.