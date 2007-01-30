شهرداریهای مناطق نباید بر اساس میزان تماس 137 ارزیابی شوند

مهندس محمود ایلخان ، شهردار منطقه 7 تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه رتبه بندی مناطق و ارزش گذاری بر فعالیت آنها باید بر اساس نوع در خواست و کاهش آن در بازه های زمانی مشخص باشد ، گفت: نوع درخواست ها از سامانه 137 باید در یک بازه زمانی تغییر کند و درخواست های مشابه کاهش پیدا کنند.

وی با اعلام اینکه سامانه 137 باعث اعتماد مردم به شهرداری شده است ، افزود: ایجاد سامانه 137 یکی از اتفاقات خوب شهرداری بوده است با این حال باید این سامانه کارکرد اصلی خود را حفظ کند.

شهردار منطقه 7 تهران ، کنترل بر اجرای تماس های 137 را در بهبود عملکرد این سامانه بسیار مفید دانست و تاکید کرد: این سیستم به صورت رندوم از شهرداری مرکز کنترل می شود.

ایلخان در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری بر افزایش تماس با 137 اصرار دارد ، گفت: در منطقه 7 این اصرار به هیچ وجه وجود ندارد و من از کاهش میزان تماس با 137 به علت افزایش کارآمدی شهرداری استقبال می کنم.