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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شهرداریهای مناطق نباید بر اساس میزان تماس 137 ارزیابی شوند

شهرداریهای مناطق نباید بر اساس میزان تماس 137 ارزیابی شوند

عملکرد شهرداری منطقه نباید بر اساس میزان تماس 137 ارزشیابی شود زیرا بیشتر شدن تماس های 137 به عوامل مختلفی مانند کار تبلیغاتی شهرداری آن منطقه و نوع فرهنگ ساکنان آن بستگی دارد.

مهندس محمود ایلخان ، شهردار منطقه 7 تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه رتبه بندی مناطق و ارزش گذاری بر فعالیت آنها باید بر اساس نوع در خواست و کاهش آن در بازه های زمانی مشخص باشد ، گفت: نوع درخواست ها از سامانه 137 باید در یک بازه زمانی تغییر کند و درخواست های مشابه کاهش پیدا کنند.

وی با اعلام اینکه سامانه 137 باعث اعتماد مردم به شهرداری شده است ، افزود: ایجاد سامانه 137 یکی از اتفاقات خوب شهرداری بوده است با این حال باید این سامانه کارکرد اصلی خود را حفظ کند.

شهردار منطقه 7 تهران ، کنترل بر اجرای تماس های 137 را در بهبود عملکرد این سامانه بسیار مفید دانست و تاکید کرد: این سیستم به صورت رندوم از شهرداری مرکز کنترل می شود.

ایلخان در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری بر افزایش تماس با 137 اصرار دارد ، گفت: در منطقه 7 این اصرار به هیچ وجه وجود ندارد و من از کاهش میزان تماس با 137 به علت افزایش کارآمدی شهرداری استقبال می کنم.

کد مطلب 440736

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