به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسلواکی، علیرضا نجاتی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی جوانان ایران امشب در دیدار رده بندی رقابتهای قهرمانی جوانان جهان که در شهر ترنوا اسلواکی در جریان است به مصاف کروچکین از اوکراین رفت و با پیروزی ۹ بر صفر به مدال برنز رسید.

نجاتی روز گذشته پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف ایلیف از بلغارستان رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دیدار بعدی به مصاف آندره گینس از آلمان رفت و با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه نهایی به مصاف حریفی از هند رفت و در حالی که در تایم اول۴ بر صفر از حریف پیش بود در یک غافلگیری به پل رفت و با ضربه فنی نتیجه را واگذار کرد.