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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از اسلواکی؛

کاویانی نژاد با اقتدار قهرمان جهان شد

کاویانی نژاد با اقتدار قهرمان جهان شد

نماینده وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی جوانان ایران با پیروزی در دیدار فینال رقابتهای قهرمانی جهان در اسلواکی به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسلواکی، امین کاویانی نژاد امشب در دیدار فینال وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که در شهر ترناوا اسلواکی برگزار شد به مصاف تچیکادزه از گرجستان رفت. نماینده کشورمان در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۲ و در نهایت ضربه فنی حریف به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد.

وی روز گذشته در دور اول با حسین اف از ازبکستان کشتی گرفت و توانست با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شود. کاویانی نژاد در دور دوم هم به مصاف حریفی از کرواسی رفت و با نتیجه ۱۰ بر  صفر از سد او گذشت.

کاویانی نژاد در دور سوم در برابر ساندرس از آلمان قرار گرفت و با پیروزی  ۸ بر صفر راهی نیمه نهایی شد و در دیدار نیمه نهایی هم یاربیلوف از روسیه را با نتیجه یک بر یک شکست داد و فینالیست شد.

کد مطلب 4407364

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