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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

والیبال قهرمانی جهان - بلغارستان؛

برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال در مرحله دوم مشخص شد

برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال در مرحله دوم مشخص شد

تیم ملی والیبال کشورمان اولین دیدار خود در مرحله دوم رقابت‎های قهرمانی جهان را روز جمعه مقابل بلغارستان برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت های والیبال جهان به میزبانی دو کشور بلغارستان و ایتالیا در حال پیگیری است.

تیم ملی والیبال ایران پس از صعود به مرحله دوم رقابت ها از روز جمعه مسابقات خود را پیگیری خواهد کرد و ملی پوشان در گام نخست از ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه روز جمعه از گروه G به مصاف تیم بلغارستان خواهند رفت. دو تیم ایران و بلغارستان در مرحله مقدماتی مسابقات با هم روبرو شده بودند که ایران موفق به شکست تیم بلغار شده بود.

ملی پوشان روزهای شنبه و یکشنبه نیز به ترتیب مقابل کانادا و آمریکا صف آرایی خواهند کرد.

برنامه کامل دیدارهای ایران در مرحله دوم به این شرح است: 

* ایران – بلغارستان، جمعه ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه
* ایران – کانادا، شنبه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه
* ایران – آمریکا، یکشنبه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

در مرحله دوم مسابقات، ۱۶ تیم حاضر در ۴ گروه ۴ تیمی تقسیم شده اند که پس از پایان رقابت های این مرحله نیز صدرنشین های هر گروه به همراه دو تیم برتر سایر گروهها موفق به صعود به مرحله سوم خواهند شد. در مرحله سوم نیز دو گروه سه تیمی تشکیل و تیم ها رقابت خواهند کرد که در پایان این مرحله نیز دو تیم حذف و ۴ تیم برای تعیین فینالیست ها با هم به رقابت خواهند پرداخت.

رقابت های والیبال قهرمانی جهان هر چهار سال یک بار برگزار می شود و تیم ملی ایران که در سالهای ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشته است، موفق شد در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کند که بهترین مقام کسب شده در ادوار رقابت های قهرمانی جهان برای والیبال ایران بوده است.

جدول رده بندی گروه G مسابقات والیبال قهرمانی جهان در مرحله دوم نیز به این شرح است: 

۱- آمریکا با ۵ پیروزی و ۱۳ امتیاز
۲-ایران با ۴ پیروزی و ۱۱ امتیاز
۳-بلغارستان با ۳ پیروزی و ۹ امتیاز
۴-کانادا با ۳ پیروزی و ۹ امتیاز

کد مطلب 4407374
ساناز سلیمان آبادی

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