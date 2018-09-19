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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

حریق در تانکر حمل مواد سوختی/آزاده راه خرم‌آباد - پل‌زال مسدود شد

حریق در تانکر حمل مواد سوختی/آزاده راه خرم‌آباد - پل‌زال مسدود شد

پلدختر- رئیس سازمان آتش نشانی پلدختر از حریق در تانکر حامل مواد سوختی و مسدود شدن آزاده راه خرم‌آباد- پل زال خبر داد.

آیت فرخ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در ۷۰ کیلومتری آزاد راه خرم آباد - پل زال به دلایل نامعلوم دچار حریق شد و منجر به انسداد محور شمال - جنوب شد.

وی، افزود: ماموران آتش نشانی پلدختر و خرم آباد به محض اطلاع از این خبر به محل اعزام و در تلاش برای مهار آتش هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر، گفت: هم اکنون وسایل نقلیه زیادی در این مسیر در ترافیک سنگین مانده اند که طول آن به چندین کیلومتر می رسد.

وی، افزود: عوامل آتش نشانی، نیروهای هلال احمر، راهداری، پلیس راه و نیروی انتظامی در تلاش برای پاکسازی و بازگشایی محور آزاد راه پل زال لاین شمال به جنوب هستند.

فرخ پور، خاطرنشان کرد: رانندگانی که قصد رفت و آمد در مسیر آزاد راه خرم آباد - پل زال را دارند از جاده قدیم خرم آباد - پلدختر - اندیمشک تردد کنند.

کد مطلب 4407394

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