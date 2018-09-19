هنیه: تظاهرات بازگشت تا لغو محاصره غزه متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که ملت فلسطین تصمیم گرفته است تا با خون پاک خود و حراست در مرزهای غزه، محاصره تحمیلی دشمن صهیونیستی بر این باریکه را درهم بشکند.

بر اساس این گزارش، هنیه در مراسم تشییع جنازه شهید احمر عمر در اردوگاه شاطئ در غزه تصریح کرد که ملت قهرمان فلسطین وارد نبرد در دو جبهه شده است؛ جبهه «شکستن محاصره غزه» و جبهه «حق بازگشت آوارگان فلسطینی».

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین اظهار داشت: امروز ملت فلسطین به موجب معامله قرن با توطئه‌ای بی‌سابقه مواجه است.

هنیه خاطرنشان کرد که ساکنان نوار غزه تصمیم گرفته‌اند تا با خون پاک خود و حراست در مرزهای باریکه غزه محاصره این منطقه را درهم بشکنند و به توطئه‌ها و دسیسه های دشمن پایان دهند.

وی اشاره کرد که تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای باریکه غزه تا لغو محاصره این منطقه و پایان رنج و محنت‌های ساکنان آن متوقف نخواهد شد.