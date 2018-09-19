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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

ازسرگیری راه‌اندازی بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا در مرز غزه

ازسرگیری راه‌اندازی بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا در مرز غزه

جوانان فلسطینی عضو یگان موسوم به شهید الزواری اعلام کردند که راه‌اندازی بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا در نوار مرزی باریکه غزه را به طور گسترده ازسرگرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، جوانان فلسطینی عضو یگان موسوم به شهید الزواری اعلام کردند که راه‌اندازی بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا در نوار مرزی باریکه غزه را به طور گسترده ازسرگرفته اند.

بر اساس این گزارش، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات برای دست‌یابی به توافق آرام‌سازی اوضاع در باریکه غزه و کاهش محاصره این باریکه تاکنون نتیجه آنچنانی نداشته است و رژیم صهیونیستی همچنان از پذیرش خواسته‌های طرف فلسطینی طفره می‌رود و حاضر به لغو محاصره این منطقه نیست.

گفتنی است، بالون ها و بادبادک های آتش زا به قدری برای صهیونیستها دردسرساز بوده که برخی از مقامات این رژیم خواستار تصویب طرح اعدام عاملان راه اندازی بالون ها و بادبادک ها شده اند.

کد مطلب 4407433

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