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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

اجتماع عظیم تاسوعای حسینی در ورامین برگزار شد

اجتماع عظیم تاسوعای حسینی در ورامین برگزار شد

ورامین- اجتماع عظیم تاسوعای حسینی در ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه مردم شهرستان ورامین، هم زمان با عصر تاسوعای حسینی در اجتماعی عظیم به سوگواری سالار شهیدان امام حسین( ع) پرداختند.

عاشقان و دلدادگان حسینی در میدان امام خمینی( ره) طبق یک سنت هر ساله، یک صدا فریاد « لبیک یاحسین» سر دادند و مراسم تاسوعای حسینی را بار دیگر باشکوهی وصف نشدنی برگزار کردند.

شهر وارثان قیام 15 خرداد 42، امروز مملو از عزادارانی بود، که به یاد شهدای کربلا زمزمه « علمدار ابوالفضل» نجوا کردند.

فضای تجمع عزاداران حسینی کربلایی شده و ورامینی ها با خلق حماسه‌ای معنوی ارادت خود را به اهل بیت (ع) ثابت کردند و نشان دادند عاشورا همچنان زنده است.

مردم شهرستان ورامین طی سال های اخیر و هم زمان با عصر تاسوعای حسینی این اجتماع عظیم را برپا می کنند.

حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این مراسم عزاداری و سوگواری جلوه دوچندانی به این مراسم بخشیده بود.

کد مطلب 4407435

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