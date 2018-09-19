نخست وزیر سابق مالزی به اتهام فساد مالی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی، سازمان مبارزه با درآمدزایی غیر مشروع در مالزی اعلام کرد که «نجیب عبدالرازق» نخست وزیر پیشین این کشور به اتهام داشتن پرونده های فساد بازداشت شده است.

بر اساس این خبر عبدالرزاق در دفتر شخصی اش بازداشت شده و قرار است فردا در خصوص اتهام های فساد مالی از جمله تصرف اموال صندوق سرمایه گذاری دولت در برابر دادگاه حاضر شود.

پیش از این نیز عبدالرزاق به پولشویی و انتقال ۱۰.۳ میلیون دلار از حساب های شرکت «اس آر سی» برای سرمایه گذاری دولتی به حساب های شخصی خود متهم شده بود.