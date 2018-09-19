حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز پنج شنبه مصادف با عاشورای حسینی در شهر اصفهان و شهرهای اطراف مانند خمینی شهر، فلاورجان، نجف آباد، تیران و کرون، مبارکه و زرین شهر بارش پراکنده باران و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی افزود: در این روز همچنین در دیگر شهرستانهای استان به ویژه نواحی غرب و شمال شاهد رگبار پراکنده باران، وزش باد نسبتا شدید و رعد و برق هستیم.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در روز پنج شنبه و جمعه جوی نسبتاً ناپایدار بر آسمان استان حاکم است، بیان داشت: تا روز جمعه مطابق روند کاهش دمای پیش بینی شده از روزهای قبل، دمای هوای در اکثر مناطق استان اصفهان یک تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا می کند.