  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

روز عاشورا هوای اصفهان بارانی است/کاهش سه درجه‌ای هوای استان

روز عاشورا هوای اصفهان بارانی است/کاهش سه درجه‌ای هوای استان

اصفهان - کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: روز پنج شنبه در شهر اصفهان و شهرهای اطراف بارش پراکنده باران و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز پنج شنبه مصادف با عاشورای حسینی در شهر اصفهان و شهرهای اطراف مانند خمینی شهر، فلاورجان، نجف آباد، تیران و کرون، مبارکه و زرین شهر بارش پراکنده باران و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی افزود:  در این روز همچنین در دیگر شهرستانهای استان به ویژه نواحی غرب و شمال شاهد رگبار پراکنده باران، وزش باد نسبتا شدید و رعد و برق هستیم.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در روز پنج شنبه و جمعه جوی نسبتاً ناپایدار بر آسمان استان حاکم است، بیان داشت: تا روز جمعه مطابق روند کاهش دمای پیش بینی شده از روزهای قبل، دمای هوای در اکثر مناطق استان اصفهان یک تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا می کند.

کد مطلب 4407477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها