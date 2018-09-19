به گزارش خبرنگار مهر، روز پنج شنبه دهم محرم با حضور دسته‌های عزاداری، هیئت‌های مذهبی و مردم سوگوار اصفهان اجتماع بزرگ عاشورایی در میدان امام خمینی (ره) اصفهان از ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

در این روز قافله‌ها و هیئت‌های عزاداری پس از برگزاری مراسم‌های عزاداری، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در خیابان‌های منتهی به میدان نقش جهان، به شکل منظم وارد میدان امام شده و عزاداری هر هیئت با مداحی مداحانی از سرتاسر اصفهان و هم نوایی مردم و دیگر عزاداران حسینی در این میدان تاریخی ادامه پیدا می‌کند.

عزاداران حسینی در این روز به شکل یکپارچه نماز ظهر عاشورا را همزمان با زمان ملکوتی اذان ظهر روز دهم محرم، به امامت آیت‌الله مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان، در میدان امام خمینی (ره) اقامه می‌کنند و سپس مراسم مقتل‌خوانی در مسجد امام برپا می‌شود.