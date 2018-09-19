ملت ایران با الگوگیری از ابوالفضل(ع) در برابر استکبار ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده امام جمعه مرند، عصر تاسوعا در اجتماع بزرگ عزاداران شهر زنوز که با حضور محمدرضا زنوزی مطلق مدیرعامل تراکتورسازی تبریز و اقشار مختلف مردم در مقابل مسجد جامع این شهر برگزار شد، ابراز داشت: رمز ماندگاری حضرت ابالفضل(ع) ولایتمداری ایشان بود که در جوار مولایش امام حسین(ع) به دفاع از اسلام پرداخت.

وی افزود: حضرت عباس(ع) مقام و جلالتی نزد خداوند پیدا کرده است که شهدا به مقام ایشان غبطه می خورند.

امام جمعه مرند با اشاره به حضور اسقف های مسیحی در بین الحرمین تصریح کرد: آن ها مسلمان و شیعه نیستند اما آهن ربای وجودی حضرت ابوالفضل(ع) بعد از هزار و ۴۰۰ سال آن ها را نیز جذب کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده ادامه داد: ملت بزرگ ایران، بیشترین و بهترین درس را از فداکاری حضرت عباس(ع) گرفت که با همه تحریم ها در مقابل ظالم ایستاده اند و مردم این بصیرت را از ایشان به الگو گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: بالاترین پست ها و امکانات به حضرت ابالفضل(ع) پیشنهاد شد اما غیرت و بندگی ایشان اجازه نداد، مولا و برادرش را در صحنه عاشورا تنها بگذارد.

امام جمعه مرند با بیان اینکه دشمنان حضرت عباس(ع) امروز می خواهند فرهنگ یزیدی را در جامعه ما ترویج کنند، اذعان داشت: رمز ماندگاری ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران نیز عبرت گرفتن از شجاعت و بصیرت سردار سپاه امام حسین(ع) است، امروز کشورهای مظلوم دنیا که جان و مال و منافعشان در خطر است، به ملت ایران تکیه کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده با تاکید بر اینکه ملت ایران از هیچ کس جز خدا نمی ترسد، ادامه داد: ملت عراق و سوریه و یمن امروز با الگو گرفتن از ایران، در برابر استکبار ایستادگی کرده اند و این نشان از اقتدار و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی ایران را حسینیه حضرت سیدالشهدا دانست و خاطرنشان کرد: مسئولین و مردم ایران باید بدانند که ما هر چه داریم از برکت امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) است.