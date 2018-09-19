اهداکنندگان خون خمینی شهری به مرکز ثابت اهدای خون مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «نذر خون» از ابتدای ماه محرم تا اربعین حسینی در اصفهان اجرایی و مراکز انتقال خون در میدان خواجو و عاشق اصفهانی در شهر اصفهان، همچنین مراکز اهدای خون در خمینی شهر، نایین، خوانسار، گلپایگان، شهرضا و نجف آباد و دیگر شهرستان‌های استان اصفهان آماده دریافت خون از داوطلبان هستند.

صف‌های طولانی اهدای خون در خمینی شهر

اما با توجه به رسم مردم شهرستان خمینی‌شهر در اهدای خون در روزهای تاسوعا وعاشورا صف‌های طولانی در این شهرستان تشکیل می‌شود به نوعی که در سال‌های گذشته گاه در طول این دو یا سه روز از دو هزار نفر خون در پایگاه‌های محلی و ستاد خون دریافت شد درحالیکه چندهزار نفر در صف اهدای خون بودند.

امروز مراکز جامع اهداکنندگان خون واقع در پل خواجوی اصفهان و مرکز ثابت اهدای خون خمینی شهر و شهر کوشک همانند روزهای گذشته در دهه نخست محرم به خون گیری از داوطلبان پرداختند اما به جز خمینی شهر این مراکز در روز عاشورا تعطیل است.

امکان اهدای خون در روز عاشورا در خمینی شهر وجود دارد

با توجه به رسم مردم خمینی شهر، همانند امروز، فردا نیز داوطلبان اهدای خون در خمینی شهر می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی به مرکز ثابت اهدای خون خمینی شهر مراجعه کنند.