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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۰۶

در پی بارش باران و تگرگ؛

برخی راه‌های استان سمنان دچار آب‌گرفتگی شد / تداوم بارش تا فردا

برخی راه‌های استان سمنان دچار آب‌گرفتگی شد / تداوم بارش تا فردا

سمنان-بارش باران و تگرگ به‌خصوص در شرق استان سمنان باعث آب‌گرفتگی برخی معابر و جاده‌های استان سمنان شد اما تردد در این راه‌ها روان گزارش‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از عصر روز تاسوعای حسینی در برخی نقاط استان سمنان به‌خصوص شاهرود، دامغان، کلاته رودبار و بسطام روی داده باعث آب‌گرفتگی برخی معابر و راه‌های بین‌شهری و روستایی شده است اما گزارش‌ها حاکی از ترافیک روان در این محورها است.

از شاهرود خبر می‌رسد که بارش باران و تگرگ هم‌زمان با عصر چهارشنبه باعث آب‌گرفتگی برخی معابر شهری و خسارت به باغات شده است، در این شهر طی ۴۰ دقیقه سه میلی‌متر باران باریده و محورهای دهملا و کلاته ملا به شاهرود و روستاهای زیر رستاق برای ساعاتی با آب‌گرفتگی جاده روبرو بودند که هم‌اکنون وضعیت ترافیک در آن محورها هم عادی است.

بارش اما نگرانی برای روستاها و شهرهای جنوب شاهرود به وجود آورد همچنین عزاداران حسینی طی عصر تاسوعا در شهر شاهرود زیر باران عزاداری کردند و هوا هم‌اکنون به ۱۳ درجه بالای صفر رسیده که مسافران تابستانی و توریست‌های مذهبی را نیز دچار مشکل کرده است.

هوا سردتر می‌شود

بارش در میامی نیز آب‌گرفتگی برخی معابر را به‌خصوص در محدوده شهرک صنعتی به همراه داشت و ورودی و خروجی شهر دامغان نیز متأثر از بارش باران با ترافیک نیمه سنگین روبرو شد.

نگاهی به نقشه‌های هواشناسی اما نشان می‌دهد بارش‌ها تا صبح فردا ادامه خواهد داشت و هوا نسبت به مدت مشابه هفته گذشته ۹ درجه سردتر می‌شود. پیش‌بینی هواشناسی برای ظهر عاشورا هم آسمانی نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده و رعدوبرق گزارش می‌شود.

در غرب استان سمنان نیز یک میلی‌متر باران باریده است.

تاکنون تصادف یا واقعه راهنمایی و رانندگی تأثیرگذار و قابل‌ذکری براثر بارش باران و یا آب‌گرفتگی معابر گزارش نشده است اما احتیاط برای رانندگانی که از راه‌های استان سمنان تردد می کنند، الزامی است.

کد مطلب 4407513

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