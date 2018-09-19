به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از عصر روز تاسوعای حسینی در برخی نقاط استان سمنان به‌خصوص شاهرود، دامغان، کلاته رودبار و بسطام روی داده باعث آب‌گرفتگی برخی معابر و راه‌های بین‌شهری و روستایی شده است اما گزارش‌ها حاکی از ترافیک روان در این محورها است.

از شاهرود خبر می‌رسد که بارش باران و تگرگ هم‌زمان با عصر چهارشنبه باعث آب‌گرفتگی برخی معابر شهری و خسارت به باغات شده است، در این شهر طی ۴۰ دقیقه سه میلی‌متر باران باریده و محورهای دهملا و کلاته ملا به شاهرود و روستاهای زیر رستاق برای ساعاتی با آب‌گرفتگی جاده روبرو بودند که هم‌اکنون وضعیت ترافیک در آن محورها هم عادی است.

بارش اما نگرانی برای روستاها و شهرهای جنوب شاهرود به وجود آورد همچنین عزاداران حسینی طی عصر تاسوعا در شهر شاهرود زیر باران عزاداری کردند و هوا هم‌اکنون به ۱۳ درجه بالای صفر رسیده که مسافران تابستانی و توریست‌های مذهبی را نیز دچار مشکل کرده است.

هوا سردتر می‌شود

بارش در میامی نیز آب‌گرفتگی برخی معابر را به‌خصوص در محدوده شهرک صنعتی به همراه داشت و ورودی و خروجی شهر دامغان نیز متأثر از بارش باران با ترافیک نیمه سنگین روبرو شد.

نگاهی به نقشه‌های هواشناسی اما نشان می‌دهد بارش‌ها تا صبح فردا ادامه خواهد داشت و هوا نسبت به مدت مشابه هفته گذشته ۹ درجه سردتر می‌شود. پیش‌بینی هواشناسی برای ظهر عاشورا هم آسمانی نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده و رعدوبرق گزارش می‌شود.

در غرب استان سمنان نیز یک میلی‌متر باران باریده است.

تاکنون تصادف یا واقعه راهنمایی و رانندگی تأثیرگذار و قابل‌ذکری براثر بارش باران و یا آب‌گرفتگی معابر گزارش نشده است اما احتیاط برای رانندگانی که از راه‌های استان سمنان تردد می کنند، الزامی است.