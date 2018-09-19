به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی آشناگر چهارشنبه‌شب در آیین سوگواری به مناسبت تاسوعای حسینی گفت: اگرچه همه شهدای کربلا در روز عاشورا به شهادت رسیدند اما روز تاسوعا از روزهای مهم این واقعه است که امام صادق (ع) درباره مصیبت این روز فرمودند «همانا روز تاسوعا روزی است که حضرت اباعبدالله و یارانش را محاصره کردند».

وی اضافه کرد: در این روز دشمنان خوشحال بودند که دیگر کسی امام حسین را یاری نمی کند و به تعبیری از فرمایشات امام صادق (ع) روز تاسوعا ،روزی بود که امام حسین (ع) و یارانش را ضعیف شمردندو فرمودند پدرم به فدای آن حسینی که در روز تاسوعا ضعیف شمرده شد و غریب رها شد.

امام جمعه موقت گناوه افزود: روز تاسوعا به پاس جانفشانی ها و رشادت های قمر منیر بنی هاشم حضرت ابالفضل العباس (ع) بین مردم ما به نام آن حضرت مرسوم است که به ایشان عرض ادب کنیم.

وی تصریح کرد: برای شناخت درباره وجود مبارک حضرت عباس (ع) چاره ای جز شناخت آن حضرت از طریق امامان نداریم و باید ببنیم که معصومین ایشان را چگونه معرفی کرده و با آن بزرگوار برخورد کرده اند.

آشناگر گفت:آن حضرت از معدود امامزادگانی است که زیارتنامه از ناحیه امام معصوم (ع) دارد.و زیارتنامه امام صادق (ع) برای حضرت عباس (ع)را که می بینیم در این زیارتنامه می فرماید: ای عباس شهادت می دهم که تو تسلیم بودی تو تصدیق ولی الله کردی تو وفاداری وخیرخواهی نسبت به سیدالشهداء داشتی.

وی با اشاره به زیارتنامه های آن حضرت از جانب امامان معصوم افزود:سید الشهدا (ع) در شهادت آن حضرت بسیار شدید گریه کرد.

امام جمعه موقت گناوه گفت: از مهمترین ویژگی های حضرت قمر بنی هاشم (ع) ، ثبات قدم آن حضرت بود و ایشان در اطاعت از ولی امر خویش و ماندن بر راه حق ثابت قدم ماند.

وی گفت:تاریخ پر از نمونه ها و شخصیت هایی است که در ابتدای راه، به خوبی آغاز کردند اما به خوبی نتوانستند تا آخر به پای عهد و پیمان خویش بمانند.

امام جمعه موقت گناوه افزود: حتی در طول انقلاب اسلامی نیز افرادی بودند که در ابتدا از یاران امام و انقلاب بودند ولی زمانی که باید یاری امام و رهبری کنند ثبات قدم نداشنته و نتوانستند بر راه خویش بمانند.

حجت الاسلام آشناگر اضافه کرد: بعضی افراد مواقع شنیدن صدای طبل توخالی دشمن خود را می بازند و فکر می کنند که همه چیز به پایان رسیده است در حالی که قران می فرماید اگر لشکر کفر را دیدید ،ثابت قدم باشید و به خدا پناه ببرید تا از این تنگناه ها عبور کنید و با رستگاری بگذرید.

حجت الاسلام آشناگر بیان کرد: ثبات قدم یعنی اینکه انسان مسیری را که خوب آغاز کرده به خوبی ادامه دهد و به پایان برساند و به راه راست پشت نکرده و خسته نشود یا به دشمن پشت نکند.

وی با اشاره به آیاتی از قراان کریم گفت:امام صادق(ع) می فرماید :ثمره ثبات قدم عبور به سلامت از صراط در دنیا و آخرت است.

وی افزود:به تعبیر فرمایش امام صادق (ع) صراط دنیا که باید خودمان را به آن متصل کنیم امام واجب الاطاعت است که قمر بنی هاشم و یاران اباعبدالله (ع) به خوبی این کار را انجام دادند.

امام جمعه موقت گناوه ادامه داد: کسی که در دنیا پیرو راه این امام واجب الاطاعت باشد در آخرت نیز از پل صراط آخرت به سلامت عبور خواهد کرد اما کسی که در دنیا بر این صراط نباشد و ثبات قدم در اطاعت از امام واجب الاطاعت نداشته باشد به تعبییر امام صادق (ع) در آخرت نیز بر پل صراط می لغزد.

وی با اشاره به ثبات قدم حضرت قمر بنی هاشم (ع) در مواجه با دشمنان در واقعه کربلا گفت:حضرت عباس (ع) با ثبات قدم تا پای جان به پای امام خویش ماندند و فدایی امام زمان خویش شدند و بر عهد و پیمان و راه خویش ثابت قدم ماندند.

قرائت زیارت پرفیض عاشورا و عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان و قمر بنی هاشم (ع) توسط مداحان اهل بیت (ع) از بخش های دیگر این آیین معنوی بود.