جشنواره "نماز و نیایش" در نشریه "خبر انجمن"

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره بهمن نشریه "خبر انجمن" ابتدا پیام وزیر و معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران به دومین جشنواره "نماز و نیایش به روایت دوربین" مورد توجه قرار گرفته و در صفحه رویدادها به ذکر اخبار کوتاهی از مراکز کانون در سراسر کشور اکتفا شده است.

گزارش مراسم پایانی این جشنواره و ارزیابی "چالش ها و راهکارهای آموزش در دفاتر انجمن" در بخش دیگری از این نشریه منعکس شده است. گفتگو با لساد جموسی و نیکلاس گیلبرگ، داوران بخش بین الملل جشنواره فیلم تهران در کنار مطلب "جشنواره های جهانی فیلم کوتاه" قرار گرفته است.

گزارشی از دو کارگاه آموزشی با عناوین "در جستجوی حقیقت" با حضور دکتر حسن بلخاری و "فیلمسازی در یک هفته" با حضور رابرت رودریگز که همزمان با برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار شده در صفحات دیگری از این نشریه آمده است. مطالبی چون "تصویرها و تردیدها" و "سینما از آن ماست" که به سینمای دیجیتال و مخالفانش می پردازد، از مقاله های تحلیلی این شماره هستند.

مطلب "یاد آر ..." به قلم امیرشهاب رضویان به معلم شریف سینمای ایران، محمدرضا شریفی می پردازد که سال گذشته از دنیا رفت. صفحه پایانی هم به بخش انگلیسی نشریه اختصاص یافته است. سومین شماره نشریه داخلی انجمن سینمای جوانان ایران ویژه بهمن ماه به مدیر مسئولی ناصر باکیده و سردبیری مهدی فرودگاهی در 16 صفحه منتشر شده است.