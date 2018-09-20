هوای پایتخت سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۹۳ به ۸۲ کاهش یافته و در شرایط سالم قرار دارد.

همچنین در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۹۷ به ۷۴ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۲۲ به ۱۳ کاهش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه‌های مسعودیه (منطقه ۱۵) با شاخص ۱۰۷، شهرری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۰۶ و شادآباد (منطقه ۱۸) با شاخص ۱۰۲ بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۷، شهرداری منطقه ۲ و گلبرگ (منطقه ۸) هر دو با شاخص عددی ۶۲ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.