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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

شاخص کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با کاهش ۱۱ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون نسبت به روز گذشته بر روی عدد ۸۲ قرار گرفته و سالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۹۳ به ۸۲ کاهش یافته و در شرایط سالم قرار دارد.

همچنین در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۹۷ به ۷۴ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۲۲ به ۱۳ کاهش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه‌های مسعودیه (منطقه ۱۵) با شاخص ۱۰۷، شهرری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۰۶ و شادآباد (منطقه ۱۸) با شاخص ۱۰۲ بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۷، شهرداری منطقه ۲ و گلبرگ (منطقه ۸) هر دو با شاخص عددی ۶۲ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.

کد مطلب 4407671

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